Cecilia Rodriguez è ingrassata di 7 chili: la sorella di Belen non è incinta

Come tanti italiani anche Cecilia Rodriguez ha messo su qualche chilo durante il lungo periodo del lockdown. Per la precisione sette, come raccontato ai suoi follower qualche giorno fa su Instagram. Dunque, nessun pancino sospetto per la sorella di Belen: al momento la 30enne argentina non è incinta del fidanzato Ignazio Moser. Cechu ha così iniziato una nuova dieta in vista dell’estate e della prova bikini. Come spiegato sui social network, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha cominciato a mangiare di meno: pochi carboidrati, tante verdurine senza condimento e più pesce. Bandita totalmente l’acqua frizzante. Un regime alimentare piuttosto semplice, basilare, tanto che Cechu ha deciso di non farsi seguire da nessun nutrizionista o esperto dell’alimentazione.

La quarantena di Cecilia Rodriguez a Trento con la famiglia Moser

La quarantena a Trento, a casa dei Moser, è stata tranquilla e impegnativa per Cecilia Rodriguez. Lontana dalla più mondana Milano, dove vive da quando è arrivata in Italia, la fidanzata di Ignazio si è dedicata alle faccende domestiche e alla cucina. Tra una ricetta e l’altra è stato inevitabile mettere su qualche chilo. Come confidato dalla diretta interessata, è stato soprattutto il condimento a fare la differenza. Come l’olio usato dalla famiglia Moser, una vera e propria prelibatezza che Cecilia ha utilizzato per ogni piatto. Per questo nella nuova dieta ha inserito tante verdure ma poco condite. Oltre a mangiare sano la Rodriguez ha iniziato a fare pure dei trattamenti estetici. Nel suo centro di fiducia si è sottoposta ad un bel massaggio drenante, volto ad eliminare i liquidi in eccesso e a tonificare il corpo.

Ignazio Moser è invece dimagrito durante il lockdown

Al contrario di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser è dimagrito in quarantena. L’ex ciclista ha perso ben nove chili. Per tre mesi, ininterrottamente, il 28enne si è dedicato alla vita dei campi e tutto questo duro lavoro – abbinamento all’assenza dei consueti allenamenti in palestra – gli ha fatto perdere un bel po’ di peso.