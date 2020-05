Ignazio Moser dimagrito: perché in quarantena ha perso ben 9 chili

Ignazio Moser è dimagrito in quarantena: nove chili in meno per il fidanzato di Cecilia Rodriguez

Non tutti sono ingrassati in quarantena. C’è anche chi è dimagrito, come accaduto a Ignazio Moser. Lo sportivo ha trascorso questo periodo di lockdown nella sua città d’origine, a Trento, in campagna, con i genitori Francesco e Carla, e la fidanzata Cecilia Rodriguez. Per tre mesi, ininterrottamente, il 28enne si è dedicato alla vita dei campi e tutto questo duro lavoro gli ha fatto perdere un bel po’ di chili, come confessato nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

Ignazio Moser è tornato ad occuparsi dell’azienda di famiglia

“Ho perso 9 chili. Non allenandomi più in palestra ho perso un po’ di massa. E poi mio padre mi fa correre tutto il giorno!”, ha spiegato Ignazio Moser alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Non mi spaventa lavorare nei campi. Anche se la campagna è come la bicicletta, non fa tanti sconti”, ha aggiunto. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è recato in Trentino per una breve visita alla famiglia ma è rimasto bloccato lì quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus. E così con la dolce Cecilia ne ha approfittato per tornare alle origini e fare della sana vita di campagna. “Cecilia si sveglia verso le 10.30. Comincia a cucinare mentre io e mio padre siamo nei campi. Poi rientriamo per pranzo e mangiamo tutti insieme. Nel pomeriggio mentre Cecilia si occupa dei lavori di casa, stira e pulisce, io e mio padre torniamo al lavoro. Sto sfruttando questa quarantena per riprendere in mano l’azienda di famiglia. Negli ultimi tre anni l’avevo seguita poco”, ha confidato l’ex ciclista.

Ignazio e Cecilia in campagna: “Ci manca solo un bambino”

Appena sarà consentito lo spostamento tra Regioni, Cecilia e Ignazio rientreranno a Milano per riabbracciare la famiglia Rodriguez. Ma sono pronti a ritornare a Trento, magari insieme a Gustavo e Veronica, i genitori di Cechu che adorano certi paesaggi bucolici. La coppia ha intanto chiarito che a breve non ci sarà alcun matrimonio ma presto potrebbe arrivare un figlio. “Il desiderio c’è ma senza fretta”, ha assicurato Nacho.