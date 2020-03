Cecilia e Ignazio fuori Milano: bloccati a Trento per colpa del Coronavirus

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme e isolati dal resto del mondo. No, non è la replica di una puntata del Grande Fratello 2017 bensì la cruda realtà. La coppia è rimasta bloccata a Trento, città natale dell’ex ciclista, e non può fare rientro a Milano, dove abitano da quasi tre anni. Cecilia e Ignazio sono arrivati in Trentino proprio sabato, il giorno prima dell’entrata in vigore del decreto legge che ha dichiarato la Lombardia una delle zone rosse d’Italia. I due, come spiegato da Ignazio sui social network, hanno subito allertato chi di dovere, che ha consigliato loro di auto isolarsi per precauzione.

Cecilia e Ignazio completamenti isolati dal resto del mondo

“Ci troviamo a Trento da sabato. Abbiamo parlato con le autorità locali che ci hanno consigliato l’auto isolamento. Siamo confinati a casa mia, senza alcun contatto esterno”, ha spiegato Ignazio Moser ai numerosi follower. Storie che sono poi state condivise prontamente da Cecilia Rodriguez sul suo account Instagram. I due alloggiano in una delle proprietà della famiglia Moser in Trentino. Una casa di campagna, dove Cecilia e Ignazio possono godere del verde e dell’aria aperta. Tra i pochi svaghi una passeggiata con i cani. “Siamo solo noi due”, ha ribadito Cechu.

La famiglia Rodriguez è rimasta compatta a Milano

Mentre Cecilia e Ignazio sono costretti a restare a Trento, il resto della famiglia Rodriguez si è riunito a casa di Belen per combattere l’emergenza Coronavirus. La soubrette, insieme al figlio Santiago, ai genitori Gustavo e Veronica e al fratello Jeremias, si è concessa una serata a base di buon cibo e karaoke. “Così combattiamo la noia”, ha assicurato la moglie di Stefano De Martino.