Belen a casa per il Coronavirus: “Così combattiamo la noia”

Belen Rodriguez a casa con la famiglia per il Coronavirus: i video della soubrette argentina

Il Coronavirus ha cambiato le abitudini quotidiane di Belen Rodriguez. Sospese le registrazioni di Colorado – dove tornerà alla conduzione della prossima edizione dopo aver presentato lo show già nel 2011, 2012 e 2019 – la soubrette sud americana si sta godendo la sua casa di Milano, zona diventata ufficialmente rossa dallo scorso 8 marzo. Come svelano alcune storie Instagram postate dalla stessa Belù, l’argentina ha accolto tra le sue mura domestiche i genitori Gustavo e Veronica, il fratello Jeremias e un paio di amici. Tutti insieme hanno gustato una deliziosa cena preparata da mamma Veronica e si sono dilettati al karaoke, una delle passioni di Belen, che nella sua abitazione ha ritagliato una postazione adibita a tale passatempo.

La famiglia Rodriguez si diverte col buon cibo e il karaoke

Davanti alla postazione – come potete vedere nel video più in basso – prima Gustavo e poi Jeremias Rodriguez, entrambi appassionati di musica come Belen. Quest’ultima ha ripreso tutto e scritto sui social network: “Così combattiamo la noia”. Assenti alla serata Stefano De Martino, impegnato con alcuni appuntamenti di lavoro, e Cecilia e Ignazio Moser. Non è la prima volta che Belen parla dell’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’Italia.

Le altre dichiarazioni di Belen Rodriguez sul Coronavirus

“All’inizio avevo sottovalutato il problema Coronavirus. Invece oggi come oggi sono spaventata. Ho capito che è una cosa che non finirà subito purtroppo”, ha dichiarato Belen Rodriguez a Verissimo, dove ha parlato principalmente del rapporto ritrovato col marito.”Santiago i primi giorni era felice per la chiusura della scuola. Adora quando non va a scuola e sta con i genitori. Ora gli ho spiegato che è un virus pericoloso e dobbiamo stare tutti attenti“, ha aggiunto la 35enne.