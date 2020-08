Daniele Scardina pronto a riprendere Diletta Leotta: “Non l’ho tradita”

La conduttrice sportiva Diletta Leotta ed il pugile Daniele Scardina hanno infiammato non poco il gossip di questa calda estate italiana. A far notizia nelle ultime ore, sono le recenti dichiarazioni rese dallo sportivo al settimanale Chi, dove è tornato a parlare della sua love story con il popolare volto di Dazn. Nelle scorse settimane la rivista diretta da Alfonso Signorini aveva rilanciato per prima l’allontanamento della coppia. I due hanno passato le vacanze separati: lei è stata fino a qualche settimana fa in Sicilia dalla famiglia, mentre ‘King Toretto’ (questo è il soprannome che è stato dato dai fan) è stato avvistato a Ibiza e Formentera. Ad alimentare il sospetto che tra Daniele e Diletta ci fosse aria di crisi, sono state anche le fotografie pubblicate sempre da Chi nelle scorse settimane. Negli scatti ‘rubati’ si vede la Leotta passare dei piacevoli momenti a cena insieme a Zlatan Ibrahimovic, suo partner in un recente spot pubblicitario.

Le confessioni notturne di Daniele Scardina

“Io la amo e non l’ho tradita” ha dichiarato Daniele al giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia. Quindi ha aggiunto che Diletta è il meglio che la vita gli abbia riservato. La fine della loro storia d’amore non lo ha però buttato a terra. Lei lo ha lasciato si, ma lui è pronto a riconquistarla, in tal senso le sue parole: “Sono pronto a riprenderla, perché il mio cuore ed il suo sanno che cosa ci siamo dati“. Confidenze fatte in tarda notte nel privé del Billionaire. I due stanno passando attualmente le vacanze in Sardegna, anche se separati. Lui alloggia nel residence a Poltu Quatu, dove si allena giornalmente. Lei, invece, si trova in una villa, condivisa insieme alle amiche di sempre. Al fianco della conduttrice però non c’è Daniele. La Leotta infatti si muove con tanto di guardia del corpo al seguito.

Le parole di Diletta

Stando a quanto si legge sull’ultimo numero di Chi, alcuni amici di Daniele e Diletta avrebbero rivelato che la conduttrice televisiva si sarebbe allontanata nel periodo post quarantena. Negli ultimi giorni la Leotta nel corso di una recente intervista al settimanale Gente ha replicato a chi le chiedeva della sua love story con Scardina. Essendo un tema molto importante e delicato, la Leotta ha preferito mantenere un certo riserbo. Anche per non banalizzare il tutto. Una cosa che purtroppo, invece, molto spesso avviene sui social network.