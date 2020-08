Diletta Leotta e Scardina, prove di pace: lei però dice no, il gossip

Trattasi di un tema troppo importante e delicato per renderlo banale come avviene spesso sui social: così Diletta Leotta dichiarava pochi giorni fa al settimanale Gente, parlando della sua love story con Daniele Scardina, noto al mondo sportivo del pugilato come King Toretto. Non è un mistero che la relazione sta attraversando un periodo tutt’altro che roseo e brillante. Anzi la cronaca rosa è certa che al momento il rapporto abbia subito una battuta d’arresto. Per questo Scardina, nelle ultime ore, sarebbe volato in Sardegna, dove si trova anche Diletta, per cercare di capire se è possibile ricucire lo strappo sentimentale oppure se non c’è più nulla da fare. A riferirlo è Giornalettismo che spiega che sull’isola la Leotta è presente da alcuni giorni, in compagnia di alcune amiche. La comitiva alloggia in una lussuosa villa. Ma…

Diletta Leotta: in Sardegna arriva Daniele Scardina. Pace in vista?

Ma, sempre stando alle indiscrezioni divulgate da Giornalettismo, pare che la Leotta attualmente non voglia incontrare King Toretto che, una volta sbarcato interra sarda, si è posizionato in un residence a Poltu Quatu, in Costa Smeralda. Chissà se le acque cristalline dell’isola faranno ritrovare il feeling perduto alla conduttrice di Dazn e al pugile oppure se decreteranno definitivamente l’addio sentimentale. Nelle ultime ore, inoltre, sono trapelate altre indiscrezioni sulle cause che avrebbero innescato la crisi di coppia. Secondo il magazine Oggi, all’origine della burrasca amorosa ci sarebbero le frequenti assenze di Diletta che tra impegni professionali e mondani avrebbe riservato poco tempo al partner, il quale non avrebbe accettato di buon grado una simile dinamica. Chissà cosa c’è di vero… Finora i diretti interessati hanno preferito non commentare il gossip, eccezione fatta per l’intervista che la Leotta ha rilasciato al magazine Gente.

Leotta e Scardina, vacanze separate

Come sopra detto al momento Diletta e Daniele si trovano entrambi in Sardegna, seppur alloggiano in strutture differenti. Prima di giungere in Costa Smeralda, lei ha trascorso del tempo in Sicilia, con la famiglia, mentre il pugile si è rilassato alle Baleari, dividendosi tra Formentera e Ibiza. Sulle isole spagnole si è intrattenuto con diversi amici.