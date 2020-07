Diletta Leotta rompe il silenzio: cosa sta succedendo con Scardina

Da giorni non si fa che parlare della presunta rottura tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Dopo aver trascorso la quarantena insieme i due hanno deciso di fare vacanze separate: lui a Ibiza con gli amici, lei in Sicilia con la sua famiglia. Non solo: stando a quello che riporta il settimanale Chi lo sportivo avrebbe commesso un grosso errore che avrebbe distrutto il suo rapporto con l’ex volto di Sky Sport. I diretti interessati non hanno mai confermato ma neppure smentito e solo ora Diletta ha cercato di fare chiarezza sulla faccenda. In una intervista a Gente, nel numero in edicola da venerdì 31 luglio, la Leotta ha ammesso che non sta attraversando un momento facile col suo fidanzato. La coppia ha scelto di prendersi un periodo di riflessione per capire cosa fare di questa relazione nata per caso un anno fa.

Pausa di riflessione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina

“La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”, ha dichiarato Diletta Leotta a Gente. Per adesso il volto di DAZN ha preferito non fornire ulteriori dettagli sulla vicenda. Silenzio stampa anche da parte di King Toretto, che continua ad essere presente su Instagram ma non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla sua intricata vicenda sentimentale. La liaison con Diletta è nata per caso un anno fa, durante un incontro di lavoro. Dopo una intervista insieme i due hanno cominciato a frequentarsi e a intraprendere una relazione a distanza. La maggior parte dell’anno, infatti, Daniele Scardina vive a Miami. La scorsa primavera è però rimasto a Milano, a casa della Leotta, per via dell’emergenza Coronavirus.

Diletta Leotta ha amato a lungo il manager Matteo Mammì

Prima di conoscere Daniele Scardina, Diletta Leotta ha amato per tanti anni Matteo Mammì, dirigente Sky e nipote dell’ex Ministro. Nonostante la convivenza il legame si è spezzato a un passo dal matrimonio. La siciliana ha preferito andare avanti da sola, più che mai concentrata sulla sua carriera televisiva anziché mettere su famiglia. Oggi Diletta e Matteo hanno mantenuto un rapporto cordiale, fatto di stima e affetto.