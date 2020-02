In che rapporti sono rimasti Diletta Leotta e l’ex fidanzato Matteo Mammì

Alla vigilia del Festival di Sanremo 2020, dove condurrà la prima e l’ultima puntata accanto ad Amadeus, Diletta Leotta si è raccontata in una lunga intervista concessa al settimanale Chi. Impossibile evitare le domande sulla vita privata ma questa volta l’ex volto di Sky Sport non si è sottratta. Del resto è un periodo felice per la bella siciliana: dopo la fine della lunga relazione con il dirigente televisivo Matteo Mammì la Leotta ha ritrovato il sorriso accanto al pugile Daniele Scardina. Una storia a distanza non facile ma che fa stare bene sia lo sportivo sia la conduttrice. Alla rivista diretta da Signorini Diletta ha confidato l’attuale rapporto con Mammì e ha parlato romanticamente della sua nuova relazione amorosa.

Le dichiarazioni di Diletta Leotta al settimanale Chi

“La fine con Matteo? Non credo c’entri il mio lavoro, le ragioni sono più intime. È stato difficilissimo, sono rimasti affetto e stima. A volte bisogna essere coraggiosi, magari sbaglio, ma devo rischiare”, ha confessato Diletta Leotta a Chi. La storia d’amore con Matteo Mammì è durata ben quattro anni e i due convivevano addirittura a Milano. “Daniele? È stato totalmente casuale. Per la prima volta non ho dovuto essere razionale. Per natura sono curiosa e affascinata da mondi diversi dal mio, da persone diverse, amo conoscere ed esplorare situazioni che non c’entrano con me”, ha detto la conduttrice di Sanremo 2020.

Cosa cerca Diletta Leotta in un uomo: la confessione

“Cosa cerco in un uomo? Le mie esigenze cambiano con il tempo, in questo momento sento bisogno di leggerezza e di sentirmi protetta”, ha precisato Diletta Leotta. Secondo i gossip la liaison con Mammì sarebbe finita proprio perché la presentatrice non sentiva l’esigenza di matrimonio e figli, al contrario del suo ex fidanzato.