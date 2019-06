Diletta Leotta non è più fidanzata: è finita con Matteo Mammì

Diletta Leotta e Matteo Mammì non stanno più insieme

Fulmine a ciel sereno nella vita di Diletta Leotta: la conduttrice è tornata single. A farlo sapere il sempre informato Dagospia, che rivela che è giunta al termine la storia d’amore tra la presentatrice lanciata da Sky e Matteo Mammì, dirigente televisivo e nipote dell’ex Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Al momento sono ignoti i motivi della rottura – arrivata dopo quattro anni di amore e passione – ma pare che Diletta sia andata via di casa. La Leotta conviveva da qualche anno con Mammì e sognava matrimonio e figli, seppur non nell’immediato. Stando a quello che si legge sul sito di Roberto D’Agostino, la 27enne avrebbe quindi acquistato una casa a Milano dove è andata a vivere da single.

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Diletta Leotta

Al momento Diletta Leotta non ha ancora commentato i gossip sulla sua vita privata. La siciliana è sempre attiva sui social network, in particolare su Instagram, ma continua a condividere solo scatti e momenti del suo lavoro. Dopo la fine del campionato di serie A, che quest’anno ha seguito sulla nuova piattaforma digitale DAZN, la giovane è impegnata con la presentazione di alcuni eventi e convention in giro per l’Italia. L’ultima l’ha portata a Roma, dove si è concessa pure una meritata pausa in piscina.

Le ultime parole di Diletta Leotta sull’ex fidanzato Matteo

In una recente intervista a Verissimo, Diletta Leotta aveva usato parole di stima ed elogio per Mammì. “Matteo è il mio gol più bello nella mia vita privata. Sono felice con lui da quattro anni. Abbiamo un rapporto di grande complicità. Mi piacerebbe diventare mamma con lui, io arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma”, aveva dichiarato l’ex volto di Sky.