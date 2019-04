Diletta Leotta ospite di Verissimo parla di Paola Ferrari e del fidanzato Matteo Mammì

Prima volta a Verissimo per Diletta Leotta. La conduttrice lanciata da Sky Sport è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 27 aprile. La bionda presentatrice, intervistata per la prima volta di un programma Mediaset nonostante i numerosi Tapiri d’oro ricevuti da Striscia la notizia, ha raccontato la sua infanzia in Sicilia e il suo lavoro a Milano. Diletta ha parlato a lungo della sua famiglia e del suo fidanzato Matteo Mammì ma non ha dimenticato di tirare qualche frecciatina a Paola Ferrari, che tempo fa l’ha additata come un cattivo esempio per le ragazze per via dei suoi presunti ritocchini estetici in giovane età.

Cosa ha detto Diletta Leotta su Paola Ferrari e le foto hackerate

“Se le critiche sono costruttive le accolgo, se sono banali non mi toccano per niente”: così Diletta Leotta a Verissimo ha risposto agli ultimi attacchi della collega Paola Ferrari. “Non me l’aspettavo da lei. Da lei mi aspettavo suggerimenti e consigli, non critiche sul mio aspetto fisico. Mi lascia indifferente”, ha aggiunto. Impossibile poi non menzionare le foto hackerate, che hanno inevitabilmente segnato la vita di Diletta. A dare grande forza alla Leotta in quel momento è stato il padre, un facoltoso avvocato di Catania. “Lui mi ha dato la forza più bella per reagire, è stato il mio riferimento, mi ha dato calma, serenità e la lucidità per affrontare la situazione. La cosa più importante è stata tornare subito alla normalità, e a fare con sicurezza il mio lavoro”, ha sottolineato il volto di DAZN.

Diletta Leotta innamorata di Matteo Mammì: la confessione

Da ben quattro anni Diletta Leotta è felice accanto al fidanzato Matteo Mammì, direttore senior programmazione e produzione per Sky nonché nipote dell’ex Ministro Oscar Mammì. “Matteo è il mio gol più bello nella mia vita privata. Sono felice con lui da quattro anni. Abbiamo un rapporto di grande complicità. Mi piacerebbe diventare mamma con lui, io arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma”, ha assicurato Diletta.