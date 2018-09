Diletta Leotta e le foto hackerate, la conduttrice ammette: “Le rifarei”

Diletta Leotta è tornata a parlare delle foto hackerate qualche anno fa

Alla vigilia dell’appuntamento con Miss Italia, Diletta Leotta è tornata a parlare delle foto hackerate. Quelle intime che un hacker le ha sottratto per poi divulgarle in rete. Una violazione della privacy che ha fatto soffrire parecchio la conduttrice lanciata da Sky. Ma la siciliana ha tratto forza e coraggio da quella vicenda, tanto che qualche anno fa ne ha addirittura parlato sul palco del Festival di Sanremo. “Rifarei quelle foto e soprattutto farei più attenzione alle password dei miei account”, ha detto di recente Diletta in un’intervista concessa al settimanale Diva e Donna. “Sicuramente non è stato un momento bello. Il fatto di essere un personaggio pubblico mi ha dato la forza di reagire con grinta e positività. Se questa reazione forte fosse stata imitata anche solo da un ragazza con una storia simile sarebbe un successo”, ha aggiunto la Leotta.

Diletta Leotta: “Purtroppo bisogna convivere con i volgari da tastiera”

Diletta Leotta ha imparato col tempo a non reagire davanti ai commenti che appaiono sul suo profilo Instagram quando posta foto della sua giornata quotidiana o del suo lavoro. “Perché reagire? Qualcuno è divertente, qualcuno molto volgare. Purtroppo bisogna convivere non con i leoni da tastiera, ma con i volgari da tastiera. Per fortuna sono una piccola percentuale di tante persone carine che interagiscono con i miei post”, ha spiegato la giovane.

Diletta Leotta smentisce la raccomandazione del fidanzato Mammì

Di recente Diletta ha pure smentito le malelingue sul suo conto. In particolare di una presunta raccomandazione da parte del fidanzato Matteo Mammì, dirigente Sky. “Sono entrata a Sky che ancora non lo conoscevo e ne sono uscita quando mi ero già fidanzata. Sky è un’azienda nota per la serietà e per la qualità dei programmi. Certe dinamiche non penso che sarebbero mai possibili”, ha puntualizzato la testimonial DAZN.