Diletta Leotta parla del fidanzato Matteo Mammì: “Ecco cosa mi ha colpito di lui”

Diletta Leotta raccomandata dal fidanzato Matteo Mammì? La conduttrice zittisce le malelingue

Diletta Leotta ha parlato per la prima volta del fidanzato Matteo Mammì. Lo ha fatto in un’intervista concessa a Nuovo Tv, prima del nuovo appuntamento tv con Miss Italia, che condurrà insieme a Francesco Facchinetti. La conduttrice ha seccamente smentito il pettegolezzo che circola da anni e che la vuole raccomandata a Sky Sport, emittente lasciata di recente per DAZN e Fox Life. Mammì è infatti uno dei dirigenti dell’emittente ma, come chiarito dalla siciliana, l’amore per Diletta è nato solo in un secondo momento, quando i due hanno cominciato a lavorare fianco a fianco. “Sono entrata a Sky che ancora non lo conoscevo e ne sono uscita quando mi ero già fidanzata. Sky è un’azienda nota per la serietà e per la qualità dei programmi. Certe dinamiche non penso che sarebbero mai possibili”, ha puntualizzato la giornalista sportiva.

Diletta Leotta sogna una famiglia col fidanzato Matteo Mammì

“Cosa mi ha colpito di più di Matteo? Sicuramente i suoi occhi, azzurri e intelligenti“, ha aggiunto Diletta Leotta, felicemente fidanzata con Mammì da un paio d’anni. Tanto che la coppia spera presto di convolare a nozze ma per il momento la 27enne preferisce concentrarsi sulla sua vita professionale. “Vengo da una famiglia numerosa e mi piacerebbe averne una tutta mia. Ma non c’è fretta, verrà da sé“, ha detto la Leotta.

Matteo Mammì: chi è il fidanzato di Diletta Leotta

Matteo Mammì è nipote dell’ex Ministro Oscar Mammì, che ha dato vita all’omonima legge sulle telecomunicazioni. Lavora per Sky Sport e riveste dal 2013 il ruolo di direttore senior programmazione e produzione. Prima Mammì era direttore acquisizioni e vendite. È fidanzato con Diletta Leotta da un paio d’anni e i due convivono già a Milano.