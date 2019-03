Paola Ferrari ancora su Diletta Leotta: “Hai fatto delle scelte. Continua così”

Paola Ferrari ancora su Diletta Leotta a Storie Italiane

Continua la polemica sulle dichiarazioni che la giornalista Paola Ferrari aveva rilasciato al settimanale Oggi, nei confronti della collega Diletta Leotta. Parole davvero dure che però sono state ridimensionate dalla Ferrari, ai microfoni di Storie Italiane. Il programma di Rai 1, condotto da Eleonora Daniele, ha raggiunto la giornalista ritornando così a parlare di cosa è uscito negli ultimi giorni. “Il giornalista ha riportato le mie dichiarazioni, che però erano diverse. Nel senso, ho detto che Diletta Leotta è bella ma, secondo me, il suo pregio non è la bellezza ma l’essere brava. Perché una ragazza che a 27, 28 anni è così brava, io a questa età non riuscivo ancora a condurre con questa spigliatezza. Bella, preparata e con ritmo“. Continuando nell’intervista, però, la Ferrari torna a parlare dei ritocchini estetici della Leotta, che ha fermamente smentito in più di un’occasione. “Ricorrere alla chirurgia estetica, non per correggere un difetto, ma per rendersi più appetibile, io non concordo con questa scelta. Però ogni donna è libera di fare ciò che vuole“.

Caso Ferrari-Leotta: le dichiarazioni

“Ognuno utilizza quello che ha e quello che vuole. Dal mio punto di vista, una ragazza di vent’anni che ricorre in un modo così forte e invasivo alla chirurgia, secondo me è sbagliato“, così continua Paola Ferrari. La sua posizione nei confronti della Leotta non sono di certo cambiate e consiglia a tutte le ragazze, così come a sua figlia, di lavorare sodo. Due sono le parole per lei importanti: “Sacrificio e impegno“, quello che, secondo lei, la Leotta non avrebbe? “Lei ha fatto le sue scelte. Non sono io che devo darle un consiglio. Deve continuare così perché ha successo, guadagna tanti soldi. Scorciatoie? Io sono una vecchia babbiona. Per me una giornalista sportiva, deve andare ancora sul campo. Per qualcuno è più facile, ma beate loro! Brava, continua così, sei bella e fortunata“, conclude rivolgendosi direttamente alla Leotta.

Diletta Leotta risponde a Paola Ferrari: “Non la seguo”

Nella serata di lunedì 4 marzo, Striscia la Notiza ha recapitato il Tapiro d’oro a Diletta Leotta. La conduttrice e giornalista è stata raggiunta da Valerio Staffelli ed ha commentato così le accuse della Ferrari su di lei: “Non seguo molto Paola Ferrari, sono contenta perché lei mi segue tanto invece e parla spesso di me. Mi fa piacere. Non sono rifatta“, chiarendo per l’ennesimo volta che non è mai ricorsa alla chirurgia. Non è la prima volta che Diletta smentisce le voci sul suo cambiamento fisico. Poco tempo fa aveva anche detto, in riferimento alle foto che circolano sul web e che risalgono a qualche anno fa: “Nessuno somiglia a quando aveva 13 anni”.