Diletta Leotta, tapiro per la conduttrice: la risposta a Paola Ferrari

Striscia la notizia: tapiro d’oro per Diletta Leotta

Primo tapiro d’oro per Diletta Leotta. La conduttrice lanciata da Sky è stata raggiunta da Valerio Staffelli di Striscia la notizia negli studi di Radio 105, dove la siciliana conduce un programma mattutino insieme a Daniele Battaglia. Diletta è stata attapirata per via di Paola Ferrari, che ritiene diseducativo i presunti ritocchini estetici ai quali è ricorsa la Leotta. “Non seguo molto Paola Ferrari, sono contenta perché lei mi segue tanto invece e parla spesso di me. Mi fa piacere. Non sono rifatta”, ha chiarito per l’ennesima volta la 27enne. E sì perché non è la prima volta che la presentatrice smentisce le voci sul suo fisico: da tempo continua a negare presunti ritocchini al décolleté e al lato B.

Diletta Leotta smentisce: “Non sono rifatta”

“Non ho modificato il mio aspetto. Nessuno somiglia a quando aveva 13 anni”, ha dichiarato qualche tempo fa Diletta Leotta, riferendosi alle foto che circolano sul web. Negli ultimi mesi è intervenuto sulla faccenda pure il fratello di Diletta, Mirko Manola, che di professione fa proprio il chirurgo estetico. “Mia sorella è venuta in ambulatorio da me al massimo una volta. Preferiamo vederci altrove, fare viaggi e cene insieme”, ha assicurato il dottore.

Cosa ha detto Paola Ferrari su Diletta Leotta

“Non ho niente da dire su Diletta Leotta, è una bellissima ragazza e anche molto brava. Probabilmente più brava di me quando avevo la sua età. Ho sempre pensato però che bisogna imparare ad accettarsi e quindi trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi. Forse senza i ritocchini ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo”, ha sentenziato Paola Ferrari.