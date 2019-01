Diletta Leotta rifatta? Parla il fratello chirurgo estetico Mirko Manola

Diletta Leotta è rifatta grazie al fratello chirurgo? Le parole di Mirko Manola

Nonostante le varie smentite della diretta interessata, più di qualcuno continua a pensare che Diletta Leotta sia rifatta. Soprattutto perché in famiglia ha un chirurgo estetico, il fratello Mirko Manola. Proprio quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a Gente, ci ha tenuto a precisare che la conduttrice lanciata da Sky non ha mai fatto ritocchini estetici. A detta dell’esperto, la bellezza di Diletta è tutta naturale. “Mia sorella è venuta in ambulatorio da me al massimo una volta. Preferiamo vederci altrove, fare viaggi e cene insieme”, ha assicurato Mirko, che lavora tra Milano e Catania. Manola ha un ottimo rapporto con la Leotta, tanto che in più di un’occasione l’ha difesa sui social network.

Mirko Manola orgoglioso della sorella minore Diletta Leotta

“Da fratello e buon siciliano all’inizio certi commenti mi seccavo e le suggerivo di cancellarli. Ma poi ho capito che un personaggio pubblico deve stare al gioco dei cosiddetti leoni da tastiera. Offendere è l’unico modo che hanno per emergere. Diletta è una ragazza molto forte, non si lascia scalfire facilmente“, ha dichiarato Mirko Manola. Che poi non ha potuto fare a meno di elogiare il talento della sorella minore: “La trovo splendida, ma posso anche dire che Diletta è soggettivamente bella ma oggettivamente brava. Ha grande ritmo nella conduzione tv, è spigliata e preparata. Sin da quando ero piccola la ricordo che si divertiva a intervistare i suoi coetanei alle feste”.

Mirko Manola: carriera e lavoro del fratello di Diletta Leotta

Mirko Manola è il figlio che l’architetto Ofelia, la madre di Diletta Leotta, ha avuto da un precedente matrimonio. Dunque Mirko e Diletta hanno la stessa madre ma due padri diversi: quello di Manola è un reumatologo mentre quello della Leotta un avvocato. Mirko lavora a Milano – dove ha aperto uno studio due anni fa – e Catania, la città natale dove torna una volta al mese per appuntamenti e interventi. In passato ha lavorato per diverso tempo in Brasile. È fidanzato con la studentessa siciliana Eleonora: i due escono spesso con Diletta Leotta e il fidanzato Matteo Mammì.