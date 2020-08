Cecilia pianta Moser in Sardegna: “Sono ai titoli di coda, s’è rotto qualcosa”

Fulmine a ciel sereno sul gossip del Bel Paese: una delle coppie giovani più glamour e amate pare che si stiano lasciando. A riferirlo è il magazine Chi, attraverso il suo profilo Instagram. E pensare che nel numero in edicola da oggi, il settimanale spiegava che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano da poco superato una crisi non semplice. Chiaramente non si immaginava che da lì a poche ore la relazione sarebbe tornata a scricchiolare parecchio. Infatti sembra che si sia verificato un nuovo ‘patatrac sentimentale’, con l’argentina che avrebbe piantato in asso lo sportivo. Ma si riavvolga un attimo il nastro. Il primo weekend di agosto la coppia capisce che qualcosa non va e si separa: Moser torna dalla famiglia in Trentino, Cecilia passa del tempo con i fratelli, la madre e il padre. La voglia di ricucire però c’è, così lunedì 10 agosto Moser e la Rodriguez sbarcano insieme in terra sarda. Mare, sole e divertimento: pare il giusto mix da cui ripartire e invece…

“Cecilia sente che Ignazio nonostante l’amore ormai è lontano”

E invece il giorno dopo essere giunti in Sardegna qualcosa si rompe nuovamente. “Martedì sera, però, tra i due scoppia un litigio nella discoteca “Just Cavalli”: alla fine Cecilia sente che qualcosa si è rotto, sente che Ignazio nonostante l’amore ormai è lontano e decide di partire, senza di lui”, si legge sul profilo Instagram del magazine Chi che aggiunge che la “storia oggi sembra ai titoli di coda”. Difficile capire se c’è spazio per ricucire lo strappo oppure no. Per ora ciò che si sa è che la coppia sta attraversando il periodo più duro da quando ha iniziato a coltivare l’amore, vale a dire da quando scoccò la scintilla nella Casa del Grande Fratello Vip 2.

L’estate movimentata in casa Rodriguez

In casa Rodriguez, l’estate 2020 sarà ricordata come uno dei periodi più burrascosi dal punto di vista sentimentale e familiare. Belen ha detto addio a Stefano De Martino, capolinea d’amore tra i più chiacchierati di sempre. Ora è Cecilia che si appresta a salutare Moser, anche se i ben informati dicono che l’ultimissima parola sulla parabola sentimentale dei due giovanotti deve ancora essere scritta. Insomma, non tutto è perduto anche se è evidente che la magia che ha sempre accompagnato la relazione è venuta meno. E ora?