Ignazio Moser, passione con Anna Safroncik al Billionaire: scoop di Oggi

Si fa torrido il gossip attorno a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, dati ormai come single. Nelle scorse ore il magazine Chi ha raccontato di una separazione avvenuta sull’isola dopo una lite, seguita a un periodo di forte crisi di coppia. Ora il settimanale Oggi, con uno scoop a firma Alberto Dandolo, lancia una vera e propria bomba ‘rosa’. Anzi due: perché da un lato il giornalista assicura che tra la modella argentina e l’aitante trentino la storia è “ufficialmente terminata”, dall’altro spiffera che ieri sera Moser avrebbe lasciato il noto locale Billionaire in Costa Smeralda al fianco dell’attrice Anna Safroncik. Sembra che per le sorelle Rodriguez, questa tormentata estate post lockdown, non debba finire mai.

Ignazio Moser, “sarebbe scoppiata una passione travolgente con Anna Safroncik al Billionaire”: scoop di Oggi

“Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo…“. Così il magazine Oggi. Certo la vicenda è tanto delicata quanto rumorosa. Anche perché la notizia della separazione di Moser e la Rodriguez ‘minore’ è fresca fresca e se i rumors riguardanti la Safroncik dovessero trovare conferma sarebbero una vera e propria doccia gelata per Cecilia. Fatto sta che lo sviluppo della love story, laddove sia veramente deflagrata, avrebbe preso una piega del tutto inaspettata visto che i due giovanotti sembravano condividere un legame granitico e inattaccabile. Si sa però che le vie dell’amore, sia quelle che uniscono sia quelle che dividono, sono infinite…

Cecilia e Ignazio, lo ‘spettro’ Belen-De Martino

Per ora nessuno dei diretti interessati si è espresso su quanto accaduto e su quanto trapelato. Cecilia ha persino silenziato i propri profili social non pubblicando più nulla e togliendo addirittura i commenti dall’ultimo post Instagram. Evidentemente vuole prendersi del tempo per fare le proprie valutazioni, senza avere il brusio del can can mediatico nelle orecchie. Ed altrettanto evidentemente qualcosa di non positivo è capitato. E pensare che fino a pochi giorni fa si parlava di dolce attesa e famiglia sulle pagine della cronaca rosa del Bel Paese, in riferimento a Moser e alla sud americana. Ora non resta che attendere ulteriori sviluppi della vicenda. Nel frattempo lo spettro di un finale alla De Martino-Belen si allunga su Cecilia e Ignazio.