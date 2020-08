Giulia De Lellis nel videoclip di Andrea Damante girato prima della crisi

Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano a catalizzare l’attenzione del gossip nostrano. La celebre coppia dello showbiz italiano sta attraversando un momento difficile. In una recente intervista al settimanale di gossip Chi, il deejay aveva confermato i rumors riguardanti l’allontanamento dall’influencer. Negli ultimi giorni si sono rincorse ulteriori indiscrezioni circa l’ex gieffina. Le ultime notizie rilanciate in rete riferiscono infatti di un presunto flirt tra l’ex gieffina e Carlo Beretta. Quest’ultimo è anche amico intimo di Damante. Al momento però in tal senso non è giunta alcuna conferma. Come riportato da Isa e Chia, proprio oggi Andrea è tornato alla ribalta della cronaca per il videoclip del suo nuovo brano musicale. Il brano in questione s’intitola ‘Somebody to love‘, che tradotto in italiano significa ‘Qualcuno da amare’. Protagonista del videoclip è proprio Giulia De Lellis, a cui sembra essere stato dedicato anche il pezzo.

Il significato della canzone di Andrea Damante

La canzone di Andrea Damante parla di un amore tormentato. Un innamorato arriva alla consapevolezza degli errori commessi. Un mea culpa che però non lo fa desistere dal desiderare ancora la persona più importante per lui, quella che gli ha rapito cuore e testa. Il parallelismo tra la vicenda narrata nella canzone e la reale love story tra Giulia e Andrea ha portato i fan e followers della coppia a ritenere che il cantante facesse proprio riferimento alla De Lellis. I più attenti non hanno potuto non notare una strofa in particolare, dove si parla di cose rotte e poi riparate. “Trovo difficile da comprendere le cose che abbiamo rotto e le cose che abbiamo riparato” – si legge nel testo, per poi aggiungere – “So che c’è molto da dire, ma quello di cui ho bisogno stanotte sei tu“.

Giulia De Lellis orgogliosa del video

Mentre in tanti pensano che queste parole facciano riferimento alla precedente rottura tra la Damante e la De Lellis, Giulia nelle ultime ore ha condiviso il video nelle sue stories suo profilo ufficiale Instagram. A commento della clip un’unica parola: “proud“, che tradotto in italiano significa “orgogliosa“.