Uomini e Donne, Veronica Ursida e Giovanni si sono lasciati davvero

Giovanni Longobardi e Veronica Ursida si sono lasciati. E questa volta per davvero. Nell’ultimo periodo, tante sono state le voci di una loro rottura, ma i due ragazzi, conosciutisi a Uomini e Donne, hanno sempre smentito ogni pettegolezzo. Ma adesso invece cos’è successo? Bella domanda, sicuramente qualcosa che ha spinto Giovanni ad allontanarsi da Veronica. Senza nessuna intenzione di ritornare indietro e risolvere quello che è stato lasciato in sospeso. A gran sorpresa, la dama di UeD ha pubblicato una storia Instagarm con cui ha fatto mea culpa, spiegando che è stata solo lei l’artefice della fine della sua storia d’amore con Longobardi. Qualcosa d’importante è successo, altrimenti non avrebbe mai scritto nulla del genere… ma cosa? Anche Giovanni ha voluto aggiungere altro, facendo ben intendere che lui non c’entra nulla con quello che è accaduto. Non ha speso parole di fuoco contro di lei, anche se è facile da capire che abbia trattenuto un concentrato di nervosismo che potrebbe esplodere da un momento all’altro.

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi non stanno insieme: rottura definitiva per la coppia di Uomini e Donne

Avevano superato la crisi, facendo ben sperare i loro fan, ma ora qualcosa si è rotto e quello che ha fatto Veronica Ursida (di cui nessuno sa ancora nulla) non è certamente qualcosa di perdonabile, come ha spiegato lei stessa su Instagram. Queste sono state le sue parole: “Colpa mia, ho fatto un grave errore. Ormai è tardi, perdonami”. Cos’ha portato Giovanni a lasciarla? Probabilmente scopriremo tutta la verità solo con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, dove certamente i due verranno invitati: lei per raccontare le sue colpe, lui per spiegare quello che ha provato dopo aver ricevuto la batosta. E sì, non si sarebbe aspettato che, dopo che la crisi era rientrata, la loro relazione sarebbe giunta al capolinea in questa maniera del tutto inaspettata.

News Uomini e Donne, Giovanni Longobardi contro Veronica Ursida: troppe possibilità…

Lui è arrabbiato. Molto. Come si può ben capire da queste parole: “Ti ho dato mille possibilità, ne hai sprecate duemila”. Errori reiterati nel tempo, probabilmente, visto che il ragazzo parla di possibilità concesse. Ma non è chiaro di cosa si tratta. Forse di qualcosa di così privato che entrambi non ne possono fare parola? Ogni congettura sarebbe sbagliata e non giusta nei confronti di un amore che è appena finito. Lui, però, pare proprio che non abbia nulla da recriminarsi: “Camminerò sempre a testa alta perché io sono un principe”, ha scritto sul suo profilo Instagram. Perché Giovanni e Ursida di Uomini e Donne si sono lasciati? E potrebbe esserci almeno una possibilità che possano ritornare insieme? Nessun vero j’accuse contro Veronica. Questo dimostra che il sentimento non si è spento e che comunque continua a portarle grande rispetto.