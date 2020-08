UeD Veronica e Giovanni, l’occasione è speciale: crisi superata a sorpresa

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi continuano ad essere i protagonisti degli ultimi gossip su Uomini e Donne. I due hanno lasciato il programma assieme, consapevoli delle tante difficoltà in cui la loro storia sarebbe potuta incappare fuori ma felici di potersi frequentare senza le telecamere di UeD per vedere se la conoscenza sarebbe riuscita a trasformarsi in qualcosa di più forte. Nell’ultimo periodo si sono rincorsi pettegolezzi su pettegolezzi sulla relazione che stavano vivendo e Veronica e Giovanni sono stati anche molto sfuggenti, forse perché neanche loro sanno con certezza cosa li aspetta e cosa intendono fare: insomma la solita insicurezza che ha sempre caratterizzato questo rapporto, dato ormai per morto e sepolto da tutti.

UeD, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi stanno ancora insieme: la crisi è solo un ricordo lontano

La realtà però sembra essere un’altra: in questi giorni si era detto più volte che la storia di Veronica e Giovanni fosse arrivata al capolinea – al punto che i due avevano persino smesso di seguirsi su Instagram – ma attualmente pare che il rapporto abbia preso un’altra piega e sia tornato il sereno, visto che Veronica e Giovanni si sono mostrati in varie foto insieme in occasione del compleanno di lei. Le storie sono ancora disponibili su Instagram e vedono lei davvero felice durante i festeggiamenti, a cui ha preso parte anche il suo Giovanni: un’occasione speciale dunque con una persona altrettanto importante. Con tanto di sorpresa per i follower che avevano ipotizzato senza dubbio scenari diversi.

Il futuro di Veronica e Giovanni di Uomini e Donne dopo la riappacificazione: pronti per Temptation Island?

Nonostante la felicità che emerge da questi scatti sarebbe un errore dare per scontato un futuro roseo per Veronica e Giovanni perché finora il loro rapporto è sempre stato molto altalenante anche per via delle insicurezze di lui. Di sicuro si ripresenteranno a Uomini e Donne per parlare di quest’estate trascorsa assieme, e non è da escludere che essendo ormai una coppia la redazione decida di portarli a Temptation Island a settembre. In tutti i casi comunque faranno molto discutere, soprattutto perché lei è sempre stata criticatissima a prescindere dal suo percorso in trasmissione.