Uomini e Donne, Veronica su Giovanni: “Vedremo”, intanto lui: “Meglio soli”

Uomini e Donne Over, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi: cosa succede dopo la fine delle registrazioni?

Come procedono le cose tra Veronica e Giovanni di Uomini e Donne? Nelle ultime registrazioni i due hanno deciso di lasciare il programma, ma non come una coppia. Facciamo un piccolo passo indietro: quando Giovanni è arrivato nel Trono Over ha iniziato a sentire Veronica e Roberta. Con quest’ultima ha preferito chiudere, con l’altra ha continuato. Poi c’è stato il lockdown e sono stati separati per mesi, senza possibilità di vedersi. Quando sono ricominciate le registrazioni però Giovanni e Veronica hanno detto di essere ancora interessati l’uno all’altra, e che si erano sentiti costantemente. Secondo Gianni, e non solo, da parte loro non c’erano gesti concreti che facessero pensare a un interesse reale. I due sono stati sotto attacco per quasi tutte le puntate dopo la quarantena, alla fine Giovanni ha deciso di lasciare Uomini e Donne perché sentiva di non avere abbastanza sicurezze in Veronica. Lei ha deciso di lasciare a sua volta, perché interessata solo a Giovanni.

Veronica e Giovanni dopo Uomini e Donne, come procedono le cose? Tutti gli indizi sui social

Una scelta che ha fatto altrettanto discutere, ma così hanno fatto. Con la fine della stagione di Uomini e Donne non sappiamo come proseguono le cose tra Veronica e Giovanni: gli indizi dai social vengono in nostro aiuto. Qualcuno ha chiesto a Veronica infatti perché ha deciso di lasciare il programma e lei ha ribadito il suo pensiero, dopo aver sottolineato che potrebbe innamorarsi. In questo caso i segnali sono un po’ contrastanti. Spiegando di aver deciso di abbandonare perché la persona a cui è interessata stava facendo lo stesso, ha detto: “A me interessava molto”. Perché avrà usato il passato? Può essere una casualità, visto che dopo aver espresso il concetto ha aggiunto un “Vedremo”. Questo però potrebbe riferirsi non solo a come andranno le cose con Giovanni, ma anche a un eventuale suo ritorno a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Giovanni non cambia idea: “Meglio soli”

Nel frattempo, a distanza di circa un’ora, è arrivata una stories di Giovanni. Seduto da solo al tavolino di un bar, ha scritto: “Meglio soli che male accompagnati! Si dice a Napoli”. Naturalmente potrebbe essere una coincidenza e non una diretta risposta a Veronica, anzi quasi certamente sarà andata così. Ma questo non cambia ciò che ha scritto. Giovanni potrebbe non aver cambiato idea su Veronica… Continueremo a seguirli nelle prossime settimane per scoprire altro, eventualmente!