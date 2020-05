UeD Giovanni Longobardi: Veronica a rischio, messaggio a Roberta

Uomini e Donne, Giovanni Longobardi si racconta tra l’interesse per Veronica Ursida e la conoscenza interrotta con Roberta Di Padua

Giovanni Longobardi è il nuovo protagonista di Uomini e Donne. Il Cavaliere del Trono Over si è raccontato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine e in particolare si è diviso tra Veronica Ursida e Roberta Di Padua, le due Dame che ha frequentato finora. Sta continuando a sentire e vedere, nei limiti del possibile, solo Veronica perché a differenza di Roberta è riuscita a non fargli perdere la serenità di cui ha bisogno in questo particolare momento della sua vita. La conoscenza tra Giovanni e Veronica a Uomini e Donne però non convince proprio tutti, i dubbi si concentrano sul reale interesse di lei. Oggi a far capire che il rischio che tutti naufraghi tra le onde è stato proprio Giovanni. Ha sì detto di essere contento della frequentazione, anche se ci va con i piedi di piombo, ma lo fa perché vuole capire “che tipo di donna sia e per farlo c’è bisogno di tempo”.

Trono Over, Giovanni parla di Veronica: “Dovremmo anche rapportarci con altri”

Si trova bene con Veronica, ma essendo single da tanto tempo e con un matrimonio andato male alle spalle non si lascia andare facilmente. Le piace, ma ha bisogno di tempo per capire: “Ora devo capire come potremmo funzionare in coppia: se vogliamo le stesse cose, se siamo compatibili. Alla fine noi siamo andati a cena una sola volta, per poi vederci altre due volte per poco più di un’ora, e già sono nate delle discussioni. Ho bisogno di capire bene chi è Veronica”. E a tal proposito ha detto chiaramente che conosceranno altre persone: “Prima o poi dovremmo anche rapportarci ad altre persone: voglio vedere come si comporta Veronica con altri uomini anche se per ora, con le limitazioni del momento, la mia priorità è frequentare lei. Per questo ci siamo dati questa questa esclusiva, è importante e serve a entrambi. Con le poche possibilità di vedersi che si hanno in questo momento è giusto dare per ora a lei la priorità”.

Giovanni Uomini e Donne, il chiaro messaggio per Roberta: “Quando chiudo chiudo”

Capitolo Roberta, con cui Giovanni ha preferito interrompere la loro conoscenza. Il motivo è ben preciso: “Le ho immediatamente spiegato che la mia scelta di partecipare a Uomini e Donne era legata alla voglia di leggerezza che avevo. […] Lei dopo due settimane si è infastidita del fatto che ero andato a cena con Veronica e quindi mi ha messo davanti a una scelta che non ero pronto a fare”. E così, nonostante una buona impressione iniziale, adesso sembra impossibile un ritorno: “Roberta mi ha colpito per il suo coraggio. Il primo giorno che sono arrivato in trasmissione mi ha subito invitato a ballare. Ero un po’ spaesato e quindi il suo gesto mi ha fatto piacere. Ha tentato più volte di riavvicinarsi, ma quando chiudo una porta tendo a non riaprirla. È successo la stessa cosa anche con il mio matrimonio: io quando chiudo chiudo”. Un chiaro messaggio per la Dama a desistere…