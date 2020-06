UeD news, Veronica e Giovanni dopo il programma: la confessione

UeD news, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi: cos’è accaduto dopo l’ultimo confronto

Cos’è accaduto tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi dopo Uomini e Donne? Nel corso di questa settimana abbiamo visto i due protagonisti del Trono Over lasciare il programma, ma non come una coppia. Infatti, la scelta fatta da entrambi è arrivata dopo non poche difficoltà. Scendendo nel dettaglio, Giovanni ha inizialmente espresso la volontà di abbandonare la trasmissione. Convinto della sua decisione, ha però fatto presente a Veronica di non voler essere seguito. Dall’altra parte, la Ursida ha deciso di lasciare il Trono Over. L’interesse che la dama prova nei confronti del cavaliere pare sia davvero molto forte. Oggi a rivelare quanto accaduto dopo questa puntata ci pensa Veronica, attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. In questi giorni, stanno continuano a sentirsi e ora che riapriranno le regioni vorrebbero anche incontrarsi. La Ursida, però, non vorrebbe mai che lui si sentisse obbligato a continuare a frequentarla. Preferisce, pertanto, che avvenga il tutto in modo abbastanza naturale. Al momento, la dama pensa che da parte di Giovanna ci sia solo paura.

Veronica, ovviamente, spera di non sbagliarsi nello scommettere su questa possibile storia d’amore. Ed ecco che la Ursida si sbilancia quando, nel corso dell’intervista, le viene chiesto cosa prova: “Se non si fosse capito, credo che potrei innamorarmi di lui (sorride, ndr)”. Le ultime settimane nel programma per la Ursida sono state difficili. La dama si è ritrovata a dover rispondere a forti accuse da parte di Armando Incarnato e Roberta Di Padua, oltre a quelle fatte da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Veronica si è anche lasciata andare a un lungo sfogo, durante il quale Maria si è schierata dalla sua parte. Ed è proprio su Armando e Roberta che oggi la Ursida spende parole negative. In particolare, Veronica è convinta di non meritare gli attacchi che i due colleghi le riservano in studio.

UeD news, Veronica Ursida torna a parlare del suo ex fidanzato e di Armando Incarnato

Veronica è certa del fatto che Armando non sia riuscito mai a superare la fine della loro conoscenza. E oggi ammette di essere rimasta amareggiata del fatto che il suo ex fidanzato abbia dedicato il suo tempo a parlare con Incarnato. La sua famiglia ha sofferto molto per quello che è accaduto, tanto che ha scelto di non avere alcun confronto con l’ex compagno sulla chiamata che è intercorsa con Armando. Ora vuole solo cercare di trovare insieme a Giovanni “un pizzico di normalità”. Sperava di poter uscire dal programma, insieme al cavaliere, come una coppia innamorata e non con tanti dubbi. Nonostante ciò, i sentimenti che ora prova nei confronti di Giovanni vanno oltre ogni cosa.