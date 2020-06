Uomini e Donne oggi: forti accuse, Maria De Filippi interviene

Uomini e Donne oggi anticipazioni: il ritorno di Pamela ed Enzo, Maria riprende le dame dopo le accuse su Veronica

Torna in onda Uomini e Donne oggi, dopo la breve pausa di due giorni, dovuta al ponte della Festa della Repubblica. La puntata prende inizio dall’attuale frequentazione di Aurora, seguita dal ritorno in studio di Pamela Barretta ed Enzo Capo. Inizialmente fa il suo ingresso solo l’ex cavaliere del Trono Over, in quanto Maria De Filippi rivela che la dama ha scelto di entrare in studio dopo aver sentito la sua versione. Pamela decide poi di avere questo ennesimo confronto, durante il quale Enzo confessa di non voler più discutere. Sembra proprio che non ci sia modo per i due di ritrovare la serenità ormai perduta. Dopo aver lasciato il programma, la coppia ha avuto non pochi problemi da affrontare e ora la loro storia è giunta al capolinea. Mentre Pamela era disposta a ricominciare da zero, Enzo ha dimostrato di voler per sempre chiudere la relazione.

Al centro dello studio siedono poi Veronica e Giovanni. Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne non mancano i colpi di scena per la dama. Inizialmente viene mostrato un filmato che riprende un confronto dei due della scorsa settimana. Durante questo chiarimento la Ursida ha scelto di mostrare il suo cellulare al cavaliere, il quale però ammette di essersi fatto alcuni pensieri. Giovanni per qualche giorno ha preferito non incontrare Veronica. Dopo di che, ha capito che tra loro era giusto avere un altro confronto. Sebbene i due siano stati bene insieme, le difficoltà ancora ci sono. A intromettersi in questo confronto ci pensa Roberta Di Padua, che viene anche ripresa da Maria. La conduttrice si aspettava di vedere nelle dame un po’ di solidarietà femminile nei confronti di Veronica.

Oggi Uomini e Donne Giovanna Abate: Gianni Sperti non ci sta e dice la sua sul percorso della tronista

E mentre Veronica affronta Roberta e Armando, le anticipazioni annunciano colpi di scena per il trono di Giovanna Abate. Di fronte alla tronista vengono posizionate tre sedie, due delle quali sono per Sammy e Alchimista/Davide. Chi è il terzo corteggiatore? Alessandro Graziani ha scelto di concludere il suo percorso la scorsa settimana e il fatto che ci sia questa terza sedia in più infastidisce non poco Davide. Quest’ultimo viene difeso più volte da Gianni Sperti, che accusa Giovanna. In particolare, l’opinionista è convinto che la Abate sia ormai innamorata di Sammy e che si stia comportando in modo maleducato con Alchimista.