Alessandro Graziani dopo UeD, addio Giovanna e nuovo inizio verso trono

Uomini e Donne, Alessandro Graziani va avanti e dimentica Giovanna Abate

La fine del percorso di Alessandro Graziani a Uomini e Donne non è stata proprio il massimo, diciamocelo, visto che in tanti speravano che Giovanna Abate cambiasse idea e lo scegliesse. Erano tanti anche i commenti in cui si diceva che lei non lo meritasse – come lo sono anche adesso – ma non si può dire che non fossero molti pure coloro che speravano in qualcosa di più. Tra Giovanna e Alessandro però non è andata, e pare che neanche Davide Basolo, l’Alchimista tanto apprezzato dalla tronista durante la formula del corteggiamento virtuale, riuscirà a farle cambiare idea su Sammy Hassan che alla fine sarà scelto, vedrete.

Alessandro dopo Uomini e Donne, il nuovo inizio dell’ex corteggiatore

“Ogni momento è un nuovo inizio”, queste intanto le prime parole di Alessandro dopo Uomini e Donne: parole che dicono tanto perché da Camogli l’ex corteggiatore si dice pronto a ricominciare. E fa bene: è vero che era molto preso da Giovanna ma è anche vero che rattristarsi per qualcuno che non ti vuole e che è innamorato di un altro non ha senso e non porta a nulla. Non possiamo quindi che augurargli un nuovo inizio coi fiocchi in quest’estate che tutti attendiamo da mesi.

Graziani tronista a Uomini e Donne? Promosso a pieni voti

E magari, chissà, lo rivedremo proprio a Uomini e Donne nei panni di tronista. Quella della redazione sarebbe nel caso una scelta da promuovere a pieni voti perché Alessandro non è solo un bel ragazzo ma è anche molto educato e ha dato dimostrazione di mettere tutto sé stesso in una conoscenza: non sarebbe insomma un tronista farlocco. Incrociamo le dita, anche perché senza un tipo interessante come lui la prossima stagione potrebbe partire molto male con gli altri due eventuali tronisti.