Uomini e Donne Veronica e Giovanni, è crisi: indizi e sfoghi, fan accusano

Veronica e Giovanni di Uomini e Donne sono in crisi? La coppia pare stia attraversando un periodo non facile. Qualcuno è già pronto a dire che si sono lasciati, altri invece preferiscono attendere. Eppure ci sono più indizi che lasciano pensare che ci sia stato quantomeno un litigio fra i due, perché le cose non vanno benissimo. Nel frattempo c’è stato anche un grosso, grossissimo malinteso con i fan, che però Veronica ha chiarito senza perdere tempo né dare modo al gossip si ingigantirsi. Anche perché erano accuse gravi da parte dei fan. Ma vediamo cosa è successo: stamattina la Ursida ha scelto di postare una foto insieme a un messaggio sulla violenza sulle donne. Un messaggio che però è stato frainteso da qualcuno, che subito ha pensato che fosse riferito a Giovanni. Veronica ha però chiarito che così non è, poi ha fatto chiarezza anche tra le stories. Ha iniziato spiegando che purtroppo qualcuno già stava andando oltre facendosi dei film inesistenti.

Trono Over, Veronica fraintesa dai fan difende Giovanni: “Mai sfiorata con un dito!”

“Giovanni non mi ha mai sfiorata con un dito!”, ha detto la Dama invitando i suoi seguaci a non fraintendere il suo post. Veronica ha inoltre chiarito che il suo messaggio contro la violenza sulle donne non è assolutamente riferito alla situazione con Giovanni, anche perché al momento sono distanti – lei è in Sardegna – per cui sarebbe ancor più impensabile di quanto già non lo sia. Per questo ha invitato tutti a ragionare prima di scrivere commenti ed esprimere giudizi, e cattiverie in molti casi. Ma non finisce qui. Archiviamo questi malintesi sulla violenza e concentriamoci sul resto, perché tra i commenti sotto al suo ultimo post si legge anche altro. Qualcuno infatti ha pensato che Veronica abbia combinato qualcosa di grosso, viste le parole pubblicate da Giovanni tra le sue stories. “L’hai combinata grossa, l’hai tradito? Ingannato? Deluso?”, ha scritto l’utente in questione.

Uomini e Donne, Veronica e Giovanni in crisi? Sfoghi e indizi sui social

I motivi della crisi non sono stati ancora svelati dalla coppia, ma rispondendo alle domande dei fan si sono sfogati un po’. Qualcuno per esempio ha chiesto a Veronica se è serena in questo momento. Lei ha risposto di essere felice perché è in vacanza con il figlio, ma non serena: “Potrei essere più serena. Lo sono stata un po’ di più. Però siamo donne, siamo forti. Ce la facciamo sempre”. Queste parole lasciano pensare che con Giovanni qualcosa non stia andando come sperato. D’altronde anche lui nelle scorse ore ha detto di non essere felicissimo in questo momento. Inoltre pubblicando una foto insieme al suo cagnolino ha scritto: “Tu mi ami senza mai pretendere nulla, ma soprattutto non mi deluderà mai tanto meno mi tradirà”. Giovanni comunque ha fatto sapere che quando Veronica tornerà dalla Sardegna proveranno a incontrarsi: riusciranno anche a chiarire e superare questa piccola crisi?