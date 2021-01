Uomini e Donne, Maurizio ha un’altra? Gemma ne è certa: la segnalazione

Gemma e Maurizio ancora al centro del dibattito nella registrazione di oggi. Le anticipazioni di Uomini e Donne stavolta parlano di una segnalazione sul Cavaliere. E chi l’ha portata in studio è proprio Gemma, ma pare che vorrà indagare ancora. Intanto oggi è un giorno speciale per la Dama e in studio non sono mancati i festeggiamenti. Oggi è infatti il compleanno di Gemma e Tina non poteva far mancare la sua torta a sorpresa… con delle mummie sopra! A proposito di Maurizio, la Dama ha detto che le sono arrivate segnalazioni secondo cui sarebbe stata lasciata perché c’è un’altra donna di mezzo. Ha promesso di tirare fuori le prove appena le sarà possibile.

Armando e Aurora hanno discusso ancora, poi si è passati a Riccardo e Roberta: hanno litigato di nuovo. Dopo la scorsa puntata hanno deciso di non dormire insieme, seppure fossero nello stesso albergo. La mattina successiva Roberta ha provato a fare pace, ma Riccardo non ne ha voluto sapere. Non si sono sentiti per tutta la settimana e oggi hanno deciso di chiudere perché litigano troppo. Gli opinionisti hanno attaccato Riccardo, accusandolo di fare sempre il permaloso per far ricadere le colpe sulla donna. Sono arrivare due ragazze per lui, ma non le ha tenute.

Le anticipazioni del Vicolo delle News svelano anche che Nicole ha affermato di trovarsi meglio con Carlo che con Armando. Quest’ultimo non ha gradito la puntualizzazione e ha detto di non riuscire a spiegarselo visto quello che c’è stato tra lui e Nicole. Tina e Gianni non hanno risparmiato neanche Armando. Per quanto riguarda il Trono Over, Maria è tornata su Gemma perché c’era un altro corteggiatore per lei. Anche lui di nome Maurizio. Gemma lo ha tenuto, invece ha preferito chiudere con il giovane Gianluca.

Uno dei motivi riguarda anche una conversazione avvenuta in settimana durante la quale Gianluca avrebbe detto a Gemma che cerca sempre le persone sbagliate per fare teatrini e non lasciare il programma. Gianluca stava per andare via, ma Maria ha lasciato l’ultima parola a Tina, che ha deciso di farlo rimanere nel parterre.