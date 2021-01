Uomini e Donne, Pamela rompe il silenzio su una coppia e scoppia il caos

Scontro social tra Pamela Barretta ed Enzo Capo, ex partecipanti del Trono Over di Uomini e Donne. Hanno lasciato il programma insieme, ma la loro storia si è conclusa molto presto. Ora, però, il battibecco a distanza avviene in queste ultime ore su Instagram in modo abbastanza trash, anche perché la motivazione è abbastanza particolare! Il tutto prende inizio quando Pamela condivide sul suo profilo una foto che ritrae un mazzo di rose. Con questa Storia, la Barretta confessa di voler rompere il silenzio. Infatti, si rivolge verso un uomo fidanzato che fino al 23 dicembre dello scorso anno le avrebbe fatto recapitare a casa delle rose. Non solo, l’avrebbe anche invitata ad andare nella sua città. Infine, precisa: “Non mi sbaglio mai!“. Ma a chi si rivolge Pamela con questo duro messaggio? C’è chi si è sentito colpito, ma si sbagliava!

Proprio Enzo e la sua fidanzata Lucrezia hanno creduto che tale Storia fosse una frecciatina indirizzata a loro. Pare che i due abbiano pensato che l’ex dama avesse deciso di inventarsi una situazione mai esistita per creare problemi. Per tale motivo, convinti del loro pensiero, iniziano a rispondere a Pamela. In particolare, Capo scrive sul suo profilo che l’unico bigliettino che le ha fatto arrivare è stata “una querela”. L’ex cavaliere viene subito affiancato dalla fidanzata, che dà della ridicola a Pamela. A questo punto, la Barretta viene messa al corrente di quanto sta accadendo e decide di intervenire.

Sin da subito, fa comprendere a Enzo e Lucrezia che non erano loro i destinatari della frecciatina. “C’è qualcuno che è ancora ossessionato da me”, dichiara Pamela. Detto ciò, dichiara che non pensa mai a Capo e alla sua fidanzata. Oltre questo, inizialmente afferma di non avere intenzione di rivelare chi davvero le ha inviato queste rose. La situazione, però, non cambia, in quanto sembra che il suo intervento non abbia convinto Enzo e la sua fidanzata. Pertanto, decide di fare il nome dell’uomo a cui era rivolta la frecciatina. Si tratta di Giovanni Villa, con cui ha avuto una relazione fino a poco tempo fa.

Anche lui ex cavaliere del programma di Maria De Filippi, ora è felice con la nuova fidanzata Claudia. Ed è proprio su questa coppia che Pamela avrebbe tolto il silenzio. Sembra che il suo scopo fosse quello di far sapere a Claudia che Giovanni avrebbe continuato a corteggiarla fino a un mese fa. Ma lo scontro prosegue sui social, con Lucrezia che continua ad accusare Pamela: “Dopo tutto quello che hai combinato negli ultimi sette mesi è normale che non si riesce a crederti. (Cattiveria diabolica)”.

La donna ci tiene a ribadire che i fiori non le sono stati inviati da Enzo, ma questo la Barretta non l’ha mai detto. Probabilmente Lucrezia, con le sue accuse, si riferisce anche ad altri momenti in cui ha avuto a che fare con Pamela. Intanto, l’ex dama chiede ai due di farsi una vita e di lasciarla in pace: “Non vi penso proprio!”. Non solo, con uno sfogo afferma: “Soffrite di manie di persecuzione”.

Pamela non riesce a comprendere il motivo per cui i due fidanzati abbiano pensato che si riferisse a loro. Non è di certo la prima volta che avviene uno scontro social tra Pamela ed Enzo!