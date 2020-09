UeD, Enzo e Pamela scontro: lei svela il retroscena su Valentina Autiero

Continua lo scontro tra Enzo Capo e Pamela Barretta sui social, dopo l’ultimo confronto a Uomini e Donne. Durante una delle prime puntate di questa nuova edizione, il pubblico di Canale 5 ha rivisto sul piccolo schermo la dama del Trono Over. Tornata in studio, ha avuto inizialmente una discussione con Tina Cipollari e poi, da dietro le quinte, ha continuato a litigare animatamente con Enzo. Quest’ultimo, al contrario di Pamela, è tornato nel programma per cercare nuovamente l’amore. Sono diverse le allusioni che la Barretta fa su Capo, riguardante la sua ultima relazione. Non solo, come oggi ha fatto sapere Maria De Filippi in studio, Pamela prima di andare via ha anticipato alla redazione che Enzo avrebbe lasciato il suo numero di telefono a Valentina Autiero per creare una storia finta. Ed ecco che si viene a sapere, nel corso della puntata di oggi, che il cavaliere ha chiesto il numero proprio della dama. Molti telespettatori hanno iniziato a così a porsi la domanda: come mai Pamela ha potuto dare questa anticipazione alla redazione? Ora a parlare e a rispondere a questa domanda ci pensa proprio la Barretta.

UeD, Enzo Capo e Pamela Barretta si scontrano su Instagram: lei rivela il retroscena su Valentina Autiero

Dopo aver condiviso le prove legate alla discussione con Tina, sulle sue Stories di Instagram, Pamela Barretta riapre il discorso riguardante Enzo Capo e il fatto che abbia chiesto il numero a Valentina Autiero a Uomini e Donne, come lei aveva previsto. “La risposta è semplice: conoscevo i suoi piani e nei suoi piani c’è Valentina“, dichiara ora Pamela. A detta sua, lo scopo di Enzo sarebbe solo quello di ottenere visibilità e di continuare a stare al centro dello studio. La Barretta poi racconta la sua verità: lo scorso anno, Valentina lasciò il suo numero a Enzo, che lo rifiutò per ben due volte. Sempre secondo quanto dichiara la dama, pare che il cavaliere non avesse una buona considerazione della Autiero. “E qui mi fermo, ma per Valentina non per lui. Non vi dico tutto quello che disse su Valentina”, continua Pamela, sicura di ciò che sta affermando. Enzo non perde tempo e dà una risposta a queste insinuazioni.

Pamela Barretta, come sapeva che Enzo avrebbe chiesto il numero a Valentina a Uomini e Donne: Capo risponde

Enzo si dice stanco delle dichiarazioni che vengono fatte sul suo conto da Pamela e non solo. Infatti, Capo condivide anche i commenti negativi condivisi sul social da Amedeo Venza e Cristina Incorvaia, amici della Barretta. Fatto presente ciò, il cavaliere dà una spiegazione al pubblico: aveva ai tempi rifiutato il numero di Valentina poiché aveva dato l’esclusiva a Pamela. La dama smentisce prontamente anche questa sua dichiarazione, in quanto si dice certa del fatto che la Autiero abbia lasciato il suo numero a Enzo quando quest’ultimo arrivò in trasmissione. Dunque, secondo quanto riporta Pamela, pare che Capo non avesse ancora avviato la conoscenza con la Barretta in quel periodo.