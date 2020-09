Uomini e Donne, Tina attacca Pamela: la dama però ora pubblica le prove

Scoppia il caos durante la seconda puntata di Uomini e Donne, tra Pamela Barretta, Enzo Capo e Tina Cipollari. Inizialmente entra in studio l’ex dama del Trono Over, la quale lancia un’accusa nei confronti dell’ex fidanzato, che intanto ha deciso di tornare nel parterre del programma. Scendendo nel dettaglio, Pamela rivela ai presenti e al pubblico che Enzo in realtà sarebbe impegnato sentimentalmente. A questo punto, Maria De Filippi fa notare che, qualora fosse vera l’accusa della Barretta, Capo non potrebbe prendere nuovamente parte al programma. Ma Tina non ci sta e sbotta, scagliandosi contro Pamela! In particolare, l’opinionista lamenta di aver ricevuto un messaggio da parte della Barretta durante questa estate. L’ex dama ha saputo che la Cipollari ha incontrato, a un evento, il cavaliere. Non solo, pare che qualcuno abbia messo al corrente Pamela di alcune dichiarazioni negative che Enzo avrebbe fatto a Tina sul suo conto. Per tale motivo, ha contattato l’opinionista, chiedendole informazioni sulla conversazione. Questo suo gesto ha fatto infuriare non poco la Cipollari!

Uomini e Donne, Tina Cipollari si scaglia contro Pamela Barretta: la dama ora condivide le prove

Una lite molto accesa quella che avviene tra Pamela e Tina a Uomini e Donne. “Mi sono alterata perché si permette di cercare il mio numero di telefono e mi manda un messaggio. Lei è melata, soffre di manie di persecuzione”, dichiara furiosa la Cipollari. L’opinionista non ha per nulla gradito il fatto che la dama si sia messa a cercare il suo numero. Dall’altra parte, Pamela rivela che la stessa Tina, qualche tempo fa, le aveva lasciato il suo recapito telefonico su un bigliettino. Nel frattempo, la Barretta non sopporta l’atteggiamento dell’opinionista e lascia lo studio. Ed ecco che ora, sulle sue Stories di Instagram, Pamela condivide il bigliettino – coprendo il numero telefonico – che la Cipollari le avrebbe dato in passato. In questo modo, la Barretta intende smentire le parole di Tina e raccontare al pubblico la sua verità.

Pamela Barretta lancia un’accusa contro Enzo Capo a Uomini e Donne: lui smentisce

L’ex dama continua a parlare da dietro le quinte e, intanto, arriva Enzo. Pamela ribadisce di avere delle prove certe su un presunto incontro di mercoledì tra Capo e una ragazza a Budapest. In studio, Enzo però smentisce il tutto e conferma, invece, di essere single. Tra i due si accende una lite a distanza, durante la quale Tina difende apertamente il cavaliere. La Cipollari non riesce a comprendere il motivo per cui Pamela continui a interessarsi alla vita sentimentale di Enzo. Ad appoggiare la Barretta ci pensa Gianni Sperti, il quale le consiglia di restare nel programma. Pamela, però, decide di andare via e ora condivide sui social le sue prove.