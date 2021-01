Uomini e Donne, Davide annuncia quando farà la scelta: panico in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che Davide Donadei ha finalmente annunciato quando farà la scelta! Il tronista pugliese concluderà il suo percorso con una tra Beatrice e Chiara durante la registrazione che verrà effettuata domani. Davide ha fatto tale annuncio in studio oggi pomeriggio, martedì 26 gennaio 2021, quando hanno registrato una nuova puntata. Un momento tanto atteso non solo dalle stesse corteggiatrici, ma anche dal pubblico che segue con passione il programma. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, la notizia ha generato il panico nelle due corteggiatrici. Inizialmente hanno mostrato l’esterna che Davide ha fatto in questi giorni con Chiara Rabbi. Come già aveva fatto con Beatrice Buonocore, con la corteggiatrice ha trascorso un’intera giornata. Sono diversi i momenti speciali che i due hanno vissuto durante quest’ultima esterna. Chiara ha deciso di portarlo a Sacrofano, il paese in cui vive. Hanno visitato insieme il posto e poi si sono fermati in una zona con un bellissimo panorama. Qui si sono baciati, continuando a indossare la mascherina.

Dopo di che, si sono recati in casetta, dove lei gli ha consegnato in regalo un album con tutte le loro foto. Ognuna di essere riporta una frase rappresenta quel determinato momento per lei. La Rabbi spera di poterlo completare insieme a lui. Tina Cipollari e Gianni Sperti, però, in studio si sono detti convinti del fatto che solitamente regalare gli album porta male. La terza parte di questa esterna l’hanno trascorsa sulla terrazza, posto in cui hanno fatto la loro prima esterna. Qui gli ha fatto trovare uno striscione: “Promettimi di amarti”. A questo punto, Chiara si è lasciata andare a una dichiarazione d’amore e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Inoltre, hanno lanciato insieme un palloncino bianco, sul quale Davide ha scritto: “Qualsiasi cosa accada ridi sempre perchè sei la cosa più bella”. Di fronte a queste immagini, in studio Beatrice non è riuscita a mascherare la sua delusione, tanto che non ha trattenuto il pianto. Infatti, la Buonocore si è detta certa di non essere lei la scelta, dopo quanto visto. Ora non resta che attendere le anticipazioni della registrazione di domani per scoprire chi sarà la scelta di Davide!

Al centro dell’attenzione è stata anche Sophie Codegoni, la quale ha subito fatto notare la bellezza di Matteo Ranieri, il quale ha indossato un pantalone blu e una camicia celeste. Il corteggiatore ha così rivelato che è vestito da meccanico, poiché il giorno prima gli era esplosa la macchina in autostrada. La giovane tronista comunque si è scusata con lui per averlo lasciato solo in studio durante la scorsa registrazione, per rincorrere Giorgio. Matteo, però, non ha intenzione di fare scenate, semplicemente ha confessato di essere rimasto male.

Maria De Filippi ha mandato in onda la clip in cui è stato possibile assistere al chiarimento avvenuto tra Sophie e Giorgio. La tronista ha rivelato al corteggiatore che con Matteo c’è stato un bacio in esterna, durante il quale non si è lasciata andare al 100% poiché ha pensato anche a lui! Gianni Sperti, in studio, ha fatto notare questo dettaglio al Ranieri, che è rimasto impassibile. Il corteggiatore ha fatto notare che anche la settimana precedente aveva sminuito il bacio dato a Giorgio.

Oggi Sophie ha ammesso di aver sentito qualcosa di diverso quando ha baciato uno dei due. Non solo, pare che la giovane Codegoni inizi ad avere una preferenza tra loro. Infatti, lei stessa ha ammesso che, in quanto questa settimana non ha incontrato nessuno dei due, ha pensato più a uno che all’altro. Ovviamente non ha rivelato di chi si tratta!