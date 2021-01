Nuove anticipazioni di Uomini e Donne su Sophie e Davide. Il tronista non ha ancora scelto. Da settimane ormai si mormora che Davide sia vicino alla scelta, ma Beatrice e Chiara sono ancora in attesa. Evidentemente Davide ha ancora le idee confuse ed è molto combattuto, ma dopo oggi Sophie sembra essere sulla stessa barca. Maria ha cominciato da Davide oggi, visto che c’è stata una importante novità. Chiara lo ha raggiunto nel camerino dopo la scorsa puntata ma hanno continuato a litigare. Il tronista ha continuato ad accusare la ragazza di non avere reazioni, così lei non ci ha visto più e lo ha mandato a quel paese, invitandolo a scegliere Beatrice.

In studio Chiara ha scoperto che Davide ha passato una giornata intera con Beatrice. Non ha reagito bene, ci è rimasta molto male ma il tronista le ha detto che succederà anche con lei, perché ne ha bisogno. Poi è stata mostrata la giornata di Davide e Beatrice, divisa in tre parti. Sono stati al Colosseo in macchina, poi hanno pranzato seduti su una scalinata e Beatrice ha videochiamato sua nonna per presentarle Davide. La corteggiatrice ha inoltre mostrato una foto che porta sempre con sé, quella dell’esterna del primo bacio.

A fine giornata, Beatrice ha portato Davide nel posto in cui lei non si è presentata in esterna. Qui gli ha fatto una romantica sorpresa: lo ha bendato e gli ha messo delle cuffie in cui c’era un suo messaggio. Beatrice gli ha detto che ha tanti motivi per dire di no ma non succederà mai, perché tiene tanto a lui. Davide si è emozionato e commosso. Dopo questi video, Chiara non è rimasta in silenzio e ha detto che non c’è bisogno di fare la stessa cosa con lei, lasciando intendere che ormai la scelta è Beatrice. Ma così non è.

Sophie Codegoni ha passato una bella esterna al mare con Matteo, come rivelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News. Il corteggiatore si è dichiarato e lei ha chiesto di spegnere le telecamere, quindi c’è stato un bacio. In studio però Sophie ha detto di essere stata bene ma di aver pensato anche a Giorgio. Quindi hanno mostrato il dopo puntata scorso, quando Giorgio non si è presentato in studio. Sophie ha provato a chiamarlo, ma lui le ha risposto con un tono molto arrabbiato e severo. Sophie lo ha cercato anche in settimana, ma Giorgio non le ha fatto capire se sarebbe tornato o meno.

Alla fine oggi Giorgio c’era, ma ha chiesto di fare subito un esterna per chiarire e lei ha accettato, lasciando lo studio. Pare che la tronista fosse molto provata e che abbia evitato lo sguardo di Matteo in qualche modo. Non solo, perché Sophie ha anche pianto e ha motivato la commozione dicendo che si sentiva oggi più emotiva del solito. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, Gemma ha portato una segnalazione su Maurizio….