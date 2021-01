Anticipazioni Trono Classico: Davide bacia ancora, Giorgio spiazza Sophie

I tronisti sono tornati in studio oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, per una nuova registrazione: le scelte sembrano essere ancora lontane…

Davide Donadei non ha ancora scelto: le anticipazioni del Trono Classico di oggi non annunciano infatti il lieto fine per il tronista. Anzi! Dopo la registrazione di ieri, in cui ha discusso con Beatrice e baciato Chiara in esterna, Davide ha deciso di vedere subito Beatrice. Quest’ultima non si è presentata nella scorsa esterna, quindi il tronista l’ha raggiunta subito dopo la registrazione di ieri dicendo di aver bisogno di viverla. Hanno passato l’esterna sulla terrazza della casetta, Davide ha chiesto a Beatrice se inizia a crederci come ci crede lui. La corteggiatrice ha risposto di averci sempre creduto, ultimamente forse un po’ meno però.

Non sono mancate le coccole e i baci sopra la mascherina, più e più volte. Alla fine Davide ha chiesto di spegnere le telecamere e c’è stato un bacio con Beatrice, come ieri c’è stato un bacio con Chiara. In studio il tronista ha spiegato che l’ultimo bacio con Beatrice c’è stato mesi e mesi fa quindi aveva bisogno di capire le sue sensazioni oggi. Ha però detto che l’esterna e il bacio con le due corteggiatrici sono stati diversi, ma non ha aggiunto altro. Chiara era molto adirata, non ha mancato di farsi sentire e quando Davide ha scelto di ballare con lei hanno parlato in disparte vicino al trono.

I due però hanno litigato, Chiara è scoppiata a piangere: lo scontro è nato perché il tronista ha messo in discussione la reazione di Chiara al bacio con Beatrice. Non contento, Davide ha aggiunto che Chiara piange solo quando è lui a farglielo notare e che le sue reazioni non sono mai spontanee. Chiara ha provato a capire che differenza ci sia tra le sue reazioni e quelle di Beatrice, poi Davide ha spiegato che fino al mese di novembre avrebbe scelto Chiara, dopo invece Beatrice. Al momento quando sta con una delle due non vede l’ora di vedere l’altra, quindi non è ancora sicuro dei suoi sentimenti. Ha anche chiesto che non gli venga fatta pressione per la scelta.

Capitolo Sophie Codegoni. Ieri c’è stato un duro scontro con Giorgio Di Bonaventura e oggi lui non si è presentato in studio. Dopo la registrazione di ieri inoltre Giorgio si è sfogato con la redazione e non ha usato toni carini verso la tronista. Ha infatti detto che forse Sophie se la crede un po’ troppo e che penserebbe di essere chissà chi, potendolo trattare come lo ha trattato. Matteo è sembrato contento dell’assenza del rivale, ma Maria gli ha fatto notare che rimanendo solo potrebbe essere una scelta quasi di ripiego.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News – qui trovate quelle sul Trono Over – aggiungono infine che Sophie ha apprezzato la reazione di Giorgio. Non condivide le parole dello sfogo, anzi per queste si è molto innervosita e arrabbiata, tuttavia ha detto che non presentandosi Giorgio ha dimostrato di avere carattere. Matteo le ha detto che se apprezza queste reazioni forti, da lui non le avrà perché preferisce il dialogo e affrontare le situazioni. E non ha intenzione di cambiare questo lato del suo carattere per piacere a Sophie. Quest’ultima comunque ha chiosato dicendo che andrà a riprendere Giorgio e vedrà in esterna Matteo.