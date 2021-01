Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di oggi, martedì 12 gennaio 2021, svelano pesanti litigi in studio. Lucrezia Comanducci ha accolto in studio cinque uomini, con il forte desiderio di conoscerla. L’ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis li ha mandati tutti a casa. Intanto, ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua conoscenza con Armando Incarnato. Per Aurora Tropea è sceso un nuovo cavaliere e lei ha deciso di intraprendere la conoscenza. In seguito, si è acceso uno scontro tra Giancarlo e Alessandra, i quali alla fine hanno deciso di continuare la loro conoscenza.

C’è stato spazio anche per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, che hanno avuto delle incomprensioni, causate da quanto accaduto nella puntata andata in onda ieri, che ha visto protagonista Ida Platano. Riccardo si è poi rimesso a sedere al suo posto, mostrandosi abbastanza nervoso. Roberta ha poi accolto un ragazzo, ma ha deciso di non iniziare una nuova conoscenza. Non sono mancati i colpi di scena con Gemma Galgani e Davide Donadei, che è ormai in una situazione ingestibile! La registrazione è andata avanti con Sophie Codegoni. Maria ha mandato in onda uno sfogo di Matteo Ranieri, avvenuto dopo la scorsa registrazione.

Il giovane è rimasto abbastanza male del bacio che la tronista ha dato a Giorgio tenendo le telecamere spente. Dopo di che, i presenti in studio hanno assistito all’esterna dei due. Sophie e Matteo si sono confrontati e finalmente hanno avuto un chiarimento. Matteo non ha voluto organizzare un’uscita speciale con la Codegoni, in quanto il suo unico scopo era quello di chiarirsi. Indossando la mascherina, si sono scambiati un bacio. In studio sono apparsi abbastanza sereni e Sophie ha ammesso di essere consapevole dell’interesse che lui nutre.

L’esterna con Giorgio è andata abbastanza male. Hanno litigato tutto il tempo e alla fine si sono anche insultati. La Codegoni ha fatto notare al corteggiatore che alcuni suoi atteggiamenti non le piacciono. In particolare, non è entusiasta della sua impassibilità durante le registrazioni. Ed ecco che in studio si è riaccesa la lite, che è diventata abbastanza pesante. Dopo di che, la tronista ha ammesso di non aver avvertito un grande trasporto quando si sono baciati. La discussione si è conclusa con Giorgio che ha lasciato furioso lo studio.