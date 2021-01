UeD anticipazioni: Davide spegne le telecamere, i sospetti su Beatrice

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano nuovi colpi di scena per i protagonisti. Oggi, martedì 12 gennaio 2021, è stata registrata una nuova puntata, che ha preso inizio con Gemma Galgani. Attraverso il classico filmato, è stato mostrato lo sfogo a cui la dama torinese si è lasciata andare dopo la scorsa registrazione, in camerino. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, gran parte del tempo è stata dedicata a Gemma e Maurizio, ma tra loro non è cambiato nulla. Il cavaliere ha ormai deciso di mettere fine alla loro conoscenza durante la passata registrazione e oggi ha confermato la sua decisione. Per la dama torinese è sceso un nuovo cavaliere, pronto a consolarla. La Galgani ha deciso di iniziare questa conoscenza, ma con qualche dubbio. Ovviamente, non sono mancate le discussioni tra Gemma e Tina Cipollari.

Davide Donadei non ha scelto come molti speravano. Il tronista pugliese ha deciso di portare in esterna sia Beatrice che Chiara. La Buonocore, però, non si è presentata. Invece, con la Rabbi ha trascorsi momenti speciali. La corteggiatrice ha organizzato un’esterna particolare, scegliendo il luogo della loro prima uscita. Ha fatto arrivare un letto sul posto, dove si sono lasciati andare a “confidenze e coccole”. Prima di concludere l’esterna, Davide ha fatto spegnere le telecamere, come ha fatto Sophie Codegoni nella registrazione precedente, per baciare Chiara.

In studio si è inevitabilmente acceso uno scontro tra Davide e Beatrice. Il tronista è apparso abbastanza arrabbiato, poiché convinto di non poter fare una scelta se lei non si presenta in esterna. Non solo, ha dichiarato di avere dei sospetti: la Buonocore, a detta sua, potrebbe essere “pilotata da qualcuno”. La corteggiatrice, però, si è difesa, sicura del fatto che fino a ora Donadei abbia voluto costruire qualcosa di importante solo con Chiara. Quest’ultima, intanto, ha mostrato il suo dispiacere per il fatto che Davide non ha ancora scelto, soprattutto dopo la loro bella esterna.

Entrambe le corteggiatrici hanno poi raggiunto in lacrime i loro posti. Davide ha ribadito che prova interesse nei confronti di entrambe e che non riesce ancora a fare una scelta. Tutti in studio gli hanno fatto notare che questo è un problema evidente.