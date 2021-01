UeD anticipazioni: un bacio censurato, accesi sospetti su due partecipanti

Durante la registrazione effettuata oggi non sono mancati i colpi di scena: Maria De Filippi non ha potuto mandare in onda un bacio che ha deluso un corteggiatore, intanto una dama e un cavaliere sono finiti nel centro delle polemiche

A Uomini e Donne oggi, lunedì 4 dicembre 2020, è stata registrata una nuova puntata. Le anticipazioni rivelano che non sono mancati i colpi di scena in studio. Un bacio è stato censurato, poiché la stessa padrona di casa ha proibito a tronisti e corteggiatori di baciarsi di fronte alle telecamere. Intanto, una dama e un cavaliere sono finiti nuovamente al centro di importanti sospetti. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, prosegue il suo percorso Sophie Codegoni. Matteo si è presentato a casa sua con il pranzo e un regalo, ovvero un quadro con le foto delle loro esterne. Giorgio ha portato la giovane tronista in esterna all’interno della casona. Improvvisamente lei ha deciso di spegnere le telecamere per poter baciare il corteggiatore! Maria ha ribadito che non può mandare in onda i baci tra tronisti e corteggiatori, i quali però possono prendersi le loro responsabilità scambiandoseli. Ovviamente Matteo è rimasto molto male di fronte a quanto accaduto e ha ammesso che teme di restare deluso da questa esperienza.

Nel frattempo, Davide Donadei ha deluso ancora i fan non facendo la sua scelta oggi. Giancarlo, sebbene ora stia conoscendo Alessandra, continua a sentire Aurora. Da parte del cavaliere c’è solo amicizia, mentre lei lo vede con altri occhi. I presenti in studio hanno iniziato a ipotizzare che i due si siano messi d’accordo per continuare a stare al centro dello studio. A questo punto, Alessandra ha deciso di rallentare con l’uomo. Non è di certo la prima volta che la Tropea finisce al centro delle polemiche. Sono tanti coloro che dubitano della sincerità di Aurora, spesso attaccata dai presenti in studio. In particolare, Gianni Sperti ha sempre fatto notare che la dama non l’ha mai convinto. Ad accendere questi nuovi sospetti è il fatto che Giancarlo abbia avuto l’intenzione di raggiungere Aurora a Capodanno, dopo la fine della loro frequentazione.

Procede la frequentazione tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, i quali si stanno incontrando una volta a settimana. La dama ha fatto notare che c’è molta più complicità rispetto a due anni fa. Teme, però, che questo potrebbe portarli ad avere solo un’amicizia. Per capire meglio, hanno deciso di continuare a frequentarsi.