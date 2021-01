Uomini e Donne oggi: Maurizio dice addio a Gemma, Davide delude

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, potrebbero deludere il pubblico. Si tratta della prima puntata che viene registrata nel nuovo anno e tutti si aspettavano che Davide Donadei avesse fatto la sua scelta. Invece, il tronista pugliese ha deciso di prolungare ancora la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Sembra proprio che non sia ancora convinto del tutto della sua scelta. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, Davide ha raggiunto Chiara in camerino dopo la scorsa settimana. Qui hanno chiarito e lui è apparso molto felice nella clip. Beatrice ha organizzato un’esterna particolare: si è presentata sotto l’hotel del Donadei cantando ‘Te voglio bene assaje’. Lui è apparso emozionato e subito l’ha raggiunta. In studio Beatrice è entrata abbastanza titubante e poi Maria De Filippi le ha fatto sapere che il tronista ha chiesto di fare un’altra esterna con Chiara! Si è presentato a casa della Rabbi con un palloncino. Beatrice di fronte alle immagini dei due è scoppiata a piangere.

A questo punto, Davide ha confessato che avrebbe voluto scegliere 10 giorni fa. Dopo aver fatto l’esterna con entrambe ci ha ripensato. La conduttrice ha spronato il tronista a rivelare il nome della corteggiatrice che avrebbe scelto. Le stesse ragazze hanno bloccato il Donadei, in quanto non vogliono essere influenzate. Chiara si è dichiarata addirittura disposta a rinunciare all’esterna per permettere al tronista di chiarirsi le idee. Lui, però, ha rifiutato la cosa e ha deciso di ballare con Beatrice, ancora in lacrime. Come sempre, la registrazione è iniziata con Gemma Galgani, la quale ha fatto sapere di aver sentito molto poco Maurizio. In particolare, la dama torinese ha raccontato un episodio risalente al 26 dicembre, durante il quale lui le avrebbe attaccato il telefono in faccia quando qualcuno ha suonato al citofono.

Poi è venuta a sapere che era una donna la persona che si era presentata alla porta di Maurizio. Lui ci ha tenuto a spiegare che si trattava di un’amica che sta vivendo un periodo difficile. Nessuno, però, ha creduto alle parole del cavaliere. Non solo, i presenti in studio si sono concentrati sul fatto che lui non avrebbe voluto trascorrere il Capodanno con Gemma. La sera prima, infatti, Maurizio aveva deciso di chiudere la loro frequentazione. Lei, a questo punto, voleva raggiungerlo con la macchina per chiarire. Il cavaliere, però, ha rifiutato la proposta. Oggi in studio, Maurizio ha scelto di dire addio a Gemma, beccandosi non pochi insulti. Di recente il cavaliere aveva espresso delle parole importanti verso la Galgani, non si sa cosa sia accaduto in seguito.