Uomini e Donne Gemma, parla Maurizio: “Tina? La stiamo sbugiardando”

A Uomini e Donne prosegue la conoscenza tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. Sin da subito la dama torinese ha dimostrato il forte interesse che nutre nei confronti del 50enne, il quale ha nel frattempo frequentato anche altre donne. Ma ora si ritrova a conoscere solo Gemma e tra loro sembra procedere tutto abbastanza bene. C’è chi è convinto che la Galgani si stia innamorando di Maurizio, come accadde in passato con Giorgio Manetti. In queste ultime ore a parlare ci pensa Guerci, attraverso un’intervista sul settimanale di Novella 2000. Il cavaliere ammette di provare realmente un sentimento nei confronti di Gemma, sebbene qualcuno in studio non ne sia poi così convinto. In particolare, ad accendere i sospetti e i dubbi ci ha pensato spesso Tina Cipollari, certa che l’uomo stia solo prendendo in giro la Galgani e che abbia un’amante.

Ed ecco che Maurizio risponde proprio a queste insinuazioni rivelando che ultimamente con Gemma “stiamo sbugiardando Tina su tutto ciò che inizialmente pensava sul nostro rapporto”. In poche parole, Guerci fa intendere che andando avanti con la conoscenza con la Galgani sta dando delle risposte su ciò che realmente prova. In effetti, di recente i due in studio hanno fatto sapere di essere andati oltre, lasciandosi trasportare dalla passione. Lo stesso cavaliere originario di Mantova crede che ora l’opinionista abbia capito. Le ultime anticipazioni svelano che, in realtà, Gemma sta trovando qualche difficoltà a sentire e a vedere Maurizio in questo periodo.

In molti non possono notare la differenza d’età che c’è tra Gemma e il cavaliere. Ma quest’ultimo ci tiene a precisare che per lui questo fattore non ha mai rappresentato un problema. Se fosse stato un ostacolo non avrebbe frequentato la Galgani, precisa Guerci. Sembra proprio che Gemma abbia realmente colpito Maurizio, sin dal primo momento che si sono incontrati in studio. Sempre nel corso di questa intervista, Guerci fa sapere che per lui la Galgani è una donna molto intelligente e proprio mentalmente si è sentito immediatamente attratto da lei.

Sicuramente queste dichiarazioni faranno felice Gemma, che da ormai diversi anni è presente nel programma in cerca del grande amore. Non resta ora che attendere le prossime registrazioni per scoprire come sta proseguendo la conoscenza di Gemma e Maurizio e, soprattutto, se hanno trascorso il Capodanno insieme.