Uomini e Donne gossip: Gemma ha fatto l’amore con Maurizio

La nuova registrazione di Uomini e Donne, avvenuta oggi sabato 12 dicembre 2020, è stata ricca di colpi di scena! Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Vicolo delle News, Gemma Galgani ha fatto l’amore con Maurizio! Ebbene sì, la dama torinese e il 50enne si sono lasciati andare alla passione. Non è una notizia proprio inaspettata, visto che Gemma più volte ha dimostrato di provare una forte attrazione fisica nei confronti del cavaliere. Forse in molti non si sarebbero aspettati un passo del genere da Maurizio, visto che non tutti credono nel suo interesse. Dunque, un gran passo avanti per la Galgani, che ancora una volta è riuscita a stupire!

E mentre Gianluca De Matteis ha deciso di abbandonare il trono, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno rivelato di essere anche loro andati oltre. La dama aveva chiaramente fatto sapere che non avrebbe avuto un’intimità con il cavaliere se non avesse prima ricevuto le conferme che cercava. Ma, dopo aver chiuso con lui la puntata precedente, è finita in camera sola con Riccardo. Ma Maria De Filippi in studio ha annunciato la presenza di una ragazza, che è arrivata nel programma per conoscere il Guarnieri. Quest’ultimo ha accettato di frequentarla e Roberta, arrabbiata, si è alzata ed è tornata sedersi al suo posto. Qui ha dichiarato che stavolta ha chiuso definitivamente con Riccardo.

Davide Donadei è uscito con Beatrice. L’ha portata a cena fuori ed entrambi sono apparsi elegantissimi. Il tronsita pugliese si è lasciato andare e ha confessato alla Buonocre che in quel momento sentiva di essere a cena con la sua ragazza. La corteggiatrice ha poi regalato a Davide una sua foto che la ritrae quando era piccolina. In questa fase dell’esterna le dichiarazioni sono state forti, visto che Donadei gli ha fatto sapere che lui potrebbe essere la sua famiglia. In studio, Chiara non ha reagito bene, ma ha comunque dimostrato di avere intenzione di lottare fino alla fine.

Armando Incarnato prosegue con le sue conoscenze. Lucrezia Comanducci, in particolare, si è arrabbiata molto con il cavaliere, perché non le aveva riferito che sarebbe uscito con un’altra dama. Sono scese poi altre donne pronte a conoscerlo e lui ha deciso di iniziare una conoscenza solo con una di loro. È sceso anche un ragazzo per Lucrezia. La dama, però, non ha voluto tenere il nuovo arrivato, convinta che non sia il suo tipo.