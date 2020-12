UeD anticipazioni: Gianluca ha abbandonato il trono, il divieto per Maria

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale è accaduto di tutto. Le anticipazioni de Il Vicolo delle News annunciano che Gianluca De Matteis ha abbandonato il trono! Il tronista romano ha dato vita a un lungo sfogo. In particolare, ha ammesso di non essere riuscito a costruire niente di concreto con le sue corteggiatrici e di sentirsi non adatto a questo contesto. Gianluca ha pianto molto in studio, tanto che non è riuscito a esprimersi molto. Maria De Filippi ha dichiarato il suo dispiacere, ma ha affermato di essere convinta del fatto che le cose non possono accadere a comando. La conduttrice crede che il tronista non sia ancora pronto a costruire una relazione. De Matteis ha abbracciato tutti, fatta eccezione per Maria, la quale non indossava la mascherina. Lei stessa ha fatto sapere che purtroppo gliel’hanno vietato.

Probabilmente questo è un momento che molti telespettatori attendevano da tempo. Gianluca non è riuscito a viversi serenamente la sua esperienza nel programma. Ogni conoscenza è naufragata e in studio il tronista ha sempre ricevuto vari attacchi. Intanto, Sophie Codegoni prosegue il suo percorso e in questa settimana è uscita solo con Matteo. Quest’ultimo l’ha rimproverata, poiché la sente fredda. Ed ecco che lei ha deciso di farle conoscere sua madre, attraverso una videochiamata. In questo modo, la tensione è andata scemando, tanto che si sono abbracciati e baciati indossando sempre la mascherina.

Ma in studio è accaduto qualcosa di impensabile: Matteo ha deluso proprio tutti. Il tutto è successo quando Maria gli ha chiesto cosa risponderebbe se Sophie lo scegliesse. Sconvolgendo tutti, il corteggiatore ha risposto affermando di avere molti dubbi e insicurezze sulla tronista e, per questo motivo, darebbe come risposta un ‘no’! La Codegoni non ha preso bene la situazione e non sono servite a nulla le spiegazioni del ragazzo. Infatti, ha iniziato a pensare che lui la stia prendendo in giro.

Matteo è rimasto fermo con il suo pensiero, ribadendo che non sarebbe un sì sicuro il suo, sebbene lei gli piaccia tantissimo. Sophie è apparsa sconcertata e Gianni Sperti ha avuto la sua stessa reazione. L’opinionista ha sempre apprezzato il corteggiatore, ma questa volta l’ha accusato di prendere in giro tutti.

Maria poi ha fatto sapere a Sophie che Antonio, il quale non è stato portato in esterna, è andato via dopo aver visto la sua uscita con Matteo.