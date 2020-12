UeD oggi: una coppia in dolce attesa, Riccardo fa una rinuncia inaspettata

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano una svolta inaspettata nel percorso di Sophie Codegoni e non solo. Oggi, martedì 29 dicembre 2020, è stata registrata una nuova puntata, che è iniziata con Gemma Galgani al centro dello studio. Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, la dama torinese ha fatto sapere di non avere trascorso le festività natalizie con Maurizio e di averlo sentito poco al telefono. Pare, inoltre, che il cavaliere abbia spento il cellulare il 26 e si sia rifatto vivo solo il giorno dopo. Tina Cipollari ha ammesso di aver iniziato a sospettare che Maurizio abbia un’amante. Ovviamente l’uomo ha negato. A questo punto, l’opinionista ha provocato il cavaliere, facendogli presente che potrebbe passare il Capodanno insieme a Gemma.

La Galgani, però, non ha accettato di prendere l’iniziativa questa volta, in quanto ora si aspetta qualcosa di più da Maurizio. Quest’ultimo le ha assicurato che ne avrebbero parlato dopo la registrazione. In studio è arrivata una coppia che si è formata nel programma tempo fa, quella composta da Jara Gaspari e Nicola Balestra. Hanno annunciato nel corso di questa registrazione che sono in dolce attesa. Per loro questo sarà il secondo figlio, il primo è nato a settembre dello scorso anno.

E mentre Davide Donadei ha annunciato di essere vicino alla scelta, Riccardo Guarnieri ha dato una conferma a Roberta Di Padua. La dama aveva messo fine alla loro conoscenza, quando il cavaliere aveva fatto entrare in studio alcune donne, arrivate sin lì per conoscerlo. Riccardo ha chiesto a Maria di poter chiarire questa situazione con Roberta. I due hanno deciso di riprendere la loro frequentazione. Per dimostrarle il suo interesse, ha rifiutato di conoscere altre dame, dedicandosi solo a lei! Un gesto inaspettato quello di Riccardo, che pare dunque essere davvero preso dalla Di Padua. Fino a ora, non aveva mai rinunciato a conoscere altre donne.

Sophie è uscita con Giorgio, il quale le ha organizzato un’esterna carina in occasione del suo compleanno. Come regalo le ha fatto una maglietta della Nazionale, che per lui rappresenta un significato importante. Le ha anche mostrato un video, nel quale i suoi genitori le inviano gli auguri. Un’esterna molto dolce. L’uscita con Matteo è stata più frenetica. Infatti, il corteggiatore si è arrampicato sulla scala vicina alla finestra della stanza di un hotel in cui alloggia Sophie. I due poi sono scesi e hanno trascorso simpatici momenti su un prato, all’interno di un prato. Sophie e Matteo si sono baciati indossando sempre la mascherina.

Ma in studio la Codegoni ha fatto sapere al corteggiatore di aver saputo che la sua ex ragazza è tornata a farsi sentire. Il giovane ha giurato su sua nonna che questa notizia non è vera. Di fronte al giuramento, la tronista ha creduto alle sue parole. Antonio ha poi preso la parola e Sophie ha deciso di eliminarlo! Il ragazzo si è dichiarato dispiaciuto, anche se ha fatto notare che la tronista avrebbe potuto evitare di rincorrerlo quando aveva deciso di lasciare il programma.

Simone ha deciso di abbandonare il programma, sebbene in studio siano arrivate per lui delle ragazze. Il cavaliere ha ammesso di non sentirsi più a suo agio nello studio, pertanto ha salutato tutti ed è andato via. Armando Incarnato ha discusso, invece, con Brunilde. Il cavaliere napoletano ha ribadito di trovare la dama una persona bugiarda. Le ha fatto presente che ormai è inutile ogni suo avvicinamento, visto che non vuole più avere nulla a che fare con lei.