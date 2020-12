Uomini e Donne, Davide ancora non sceglie: Maria lo sprona, nuovi indizi

By

Oggi, martedì 29 dicembre 2020, è stata registrata una nuova puntata del programma e il tronista pugliese non ha fatto la scelta, come in molti si aspettavano, ma ha fatto intuire qualcosa

I fan di Uomini e Donne speravano che oggi Davide Donadei avrebbe fatto la sua scelta. Invece, il tronista non ha ancora lasciato il programma. Nel corso della registrazione di oggi, martedì 29 dicembre 2020, Davide ha fatto intuire qualcosa. In particolare un’esterna potrebbe avere la risposta che tutti attendono. Il tronista pugliese è uscito con Chiara Rabbi, secondo le anticipazioni che riporta la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Durante questa esterna ha ammesso di essere vicino alla scelta. Dunque, manca poco e finalmente i telespettatori scopriranno chi sceglierà Davide. Ma è accaduto altro in questa uscita. Donadei ha fatto presente a Chiara che sta bene insieme a lei e le ha chiesto se è consapevole del fatto che potrebbe essere la sua scelta. La Rabbi ha risposto di sì. Ed ecco che tra loro è scattato un bacio.

Ma i due potrebbero essersi semplicemente sfiorati con la mascherina. Infatti, qualche settimana fa, Maria De Filippi aveva vietato a tronisti e corteggiatori di scambiarsi dei baci. A detta della conduttrice, così, avrebbero potuto dare un messaggio sbagliato al pubblico, in un periodo così difficile. Con Beatrice Buonocore non c’è stata nessuna esterna. Nonostante ciò, Maria ha fatto vedere ai presenti una clip che vede Davide raggiungere Beatrice dopo la passata registrazione. La Buonocore aveva lasciato lo studio annunciando di voler andare via di fronte all’emozionante esterna di Davide e Chiara.

Sarà lei la scelta? Ultimamente il tronista, a detta dei telespettatori, appare molto vicino alla Rabbi. Anche durante la registrazione di oggi, Beatrice non ha reagito affatto bene. Secondo le anticipazioni, la corteggiatrice si è arrabbiata ed è tornata a sedersi al suo posto. Pare che Davide abbia mostrato poi più attenzioni a Chiara! Entrambe si sono, però, lamentate del fatto che il tronista dichiara spesso di essere vicino alla scelta, ma ancora non si decide a farla.

Anche Maria De Filippi ha spronato Davide a fare la scelta. Sembra proprio che nel corso della prossima registrazione, Donadei lascerà il programma con una delle due corteggiatrici. Il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di scoprire questo finale.