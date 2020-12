Uomini e Donne, Davide e Chiara colpiscono. Beatrice va via: anticipazioni

By

Ieri, venerdì 18 dicembre 2020, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni rivelate dal profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, Sophie Codegoni ha raccontato in studio di aver fatto due esterne, una con Antonio e una con Giorgio. Matteo, invece, ha cercato di chiarire il motivo per cui la scorsa puntata ha risposto che avrebbe dato un ‘no’ alla Codegoni se l’avesse scelto in quel momento. Tutti l’hanno un po’ attaccato, tanto che Gianni Sperti e Sophie si sono mostrati abbastanza sospettosi. Nonostante tutto, la giovane tronista ha deciso di perdonare Matteo, il quale le ha anche fatto una sorpresa.

Molti telespettatori erano convinti che Davide Donadei avrebbe scelto prima di Natale. Il tronista pugliese è attualmente diviso tra Beatrice e Chiara. Le carte in tavola sembrano essere cambiate e i fan, come le stesse corteggiatrici, sperano che arrivi a una scelta molto presto. Ma Davide, solo qualche settimana fa, faceva sapere di essere ancora lontano da quel giorno. Dunque, i telespettatori dovranno ancora attendere. Bisogna, però, fare attenzione alle decisioni prese da Donadei e dalle emozioni che sta vivendo. Nel corso della registrazione, si è seputo che Davide aveva la possibilità di fare due esterne, come sempre.

Nonostante ciò, ha deciso di vedere solo Chiara. Le anticipazioni rivelano che questa esterna è stata emozionante! In studio tutti si sono sono emozionati molto, anche Gianni Sperti. Pertanto, pare che Donadei abbia fatto un importante passo avanti con Chiara e questo ha generato una reazione forte in Beatrice, che ha abbandonato lo studio. Davide ha poi deciso di andare a parlare con la corteggiatrice.

La Buonocore ha sempre dimostrato di essere una ragazza molto sensibile, che in determinate circostanze non riesce a mantenere la calma. Vedere Davide così vicino a Chiara probabilmente l’ha toccata in modo importante.

Sempre nel corso di questa registrazione, c’è stato un confronto tra Aurora e Gianfranco. Invece, per Michele è arrivata nel programma una nuova ragazza. Intanto, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua proseguono la loro frequentazione.