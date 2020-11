Uomini e Donne, Davide sulla scelta: la confessione potrebbe deludere

La scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne è vicina? A parlarne ci pensa proprio lui in una nuova intervista sul Magazine del programma. Il tronista pugliese spiega come sta vivendo questa esperienza con le sue tre corteggiatrici: Chiara, Beatrice e Valeria. Ma, sebbene in molti pensino che sia vicino a una scelta, Davide non ha ancora intenzione di lasciare il programma. È molto chiaro nel dire che non si sente pronto a scegliere con cui iniziare una relazione fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi. Infatti, si trova nel pieno del suo percorso, in un periodo di massima difficoltà. In modo diverso, si sente vicino a tutte e tre le corteggiatrici. Ma da qui a pensare di costruire ciò che spera di realizzare con una di loro ce ne passa.

“Assolutamente no ed è importante precisarlo”, dichiara Davide nella sua intervista, quando gli viene chiesto se farà a breve la sua scelta. Sa, comunque, che per le sue corteggiatrici non è facile gestire un’esperienza del genere. Lui stesso ha dichiarato che inizialmente la sua preferenza portava il nome di Chiara. Con quest’ultima ha provato, infatti, delle emozioni molto forti sin dalla prima esterna. Andando avanti, però, si è reso conto che i sentimenti nei suoi confronti non stavano crescendo: “Siamo partiti a mille ma poi si è tutto appiattito”. Intanto, nella sua nuova intervista sul Magazine, Chiara ammette di essere delusa da come sta proseguendo il percorso, ma afferma di non avere intenzione di arrendersi.

Al contrario, come aveva già dichiarato nel corso della puntata andata in onda ieri, Beatrice è quella di cui si sente più sicuro. Pensa che, se tutto andrà bene, sarà una delle corteggiatrici che porterà fino alla fine del suo percorso. La vede genuina e in lei nota un trasporto molto forte. Sta passando un periodo non semplice e proprio in Beatrice vede una persona pronta ad ascoltarlo sempre.

Le due corteggiatrici devono, però, fare attenzione alla presenza di Valeria. Donadei ammette che l’ultima arrivata è la corteggiatrice che sente più vicina al suo stile di vita. Conferma che è una ragazza molto bella e aggiunge: “Un fulmine a ciel sereno”. C’è una forte chimica tra loro, tanto che per il tronista pugliese è come se si conoscessero da tempo.

Davide confessa, inoltre, che sua madre ha una preferenza, sebbene le piacciano comunque tutte e tre le corteggiatrici. Il tronista, però, non ha intenzione di rivelare il nome della ragazza che ha più colpito la mamma. Anche il pubblico sembra avere una preferenza. Sono tantissimi i telespettatori che fanno il tifo per Beatrice e di fronte alla dichiarazione di Davide, che non è an