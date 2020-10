Maria De Filippi vieta i baci a Uomini e Donne: lo stop ai tronisti

Il Coronavirus modifica ancora una volta Uomini e Donne: stop ai baci per i tronisti. La nuova stagione era cominciata quasi nella normalità, se non fosse che tutti i partecipanti devono indossare la mascherina per ballare o per parlare da vicino. Ciò nonostante non sono mancate le principali dinamiche del Trono Classico e del Trono Over. Infatti i tronisti hanno fatto le classiche esterne con corteggiatori e corteggiatrici, non sono mancati gli abbracci e in alcuni casi anche i baci. Gli Over sono tornati a fare i loro balli senza bollini a terra che imponevano la distanza, ma con la mascherina.

Nella registrazione di ieri, però, Maria De Filippi ha comunicato la decisione della redazione. Da ieri infatti sono vietati i baci per i tronisti, per il semplice motivo che vanno tenute le distanze anche in televisione. Anche perché è importante che dai programmi televisivi arrivi il giusto esempio: questo ha spiegato Maria ieri, come riportato dal Vicolo delle News. Niente più baci quindi, ma probabilmente saranno ancora concessi gli abbracci. A patto che avvengano con la mascherina, come successo finora.

I tronisti nelle esterne hanno avuto modo di ridurre la distanza quando lo volevano, assumendosi le proprie responsabilità. E in alcuni casi questi abbracci ci sono stati anche senza mascherina, facendo scattare il bacio. Davide, Gianluca e Sophie hanno tutti dato il loro primo bacio nel percorso a Uomini e Donne, cosa che non potranno più fare dalla registrazione di ieri.

Una decisione più che giusta da parte della De Filippi, per far sì che in televisione non ci siano delle scene che nella vita reale non sono ammesse ora come ora. Misure come il distanziamento sociale e l’uso della mascherina sono importanti ora più che mai per scongiurare l’ipotesi di un nuovo lockdown. Ed è giusto che chi guarda Uomini e Donne da casa, soprattutto i più giovani, ricevano il buon esempio.

Certo è che gli Over potrebbero continuare a frequentarsi e baciarsi come meglio credono, perché le loro frequentazioni avvengono senza la telecamera che registra tutto. Cavalieri e Dame infatti si sentono e si vedono senza la presenza della redazione, per cui, assumendosi le proprie responsabilità, tra loro potrebbero esserci ancora baci. Non succederà per i tronisti perché con loro in esterna ci sono le telecamere e poi vanno in onda.