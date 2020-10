UeD anticipazioni: Gemma si riavvicina a Nicola, una coppia va via

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne, dopo quanto accaduto nella precedente registrazione del 18 ottobre. Oggi, venerdì 23 ottobre, il programma registra una nuova puntata e, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, la dama torinese discute nuovamente con Tina Cipollari. Gemma sta conoscendo Mario, con cui è uscita in questi giorni. L’opinionista, però, accende nuovi scontri in quanto si dice convinta del fatto che il cavaliere non sia realmente preso dalla Galgani. Sempre nel corso di questa registrazione, Nicola Vivarelli decide di chiudere la sua frequentazione con Veronica. Il motivo? La dama non si sarebbe presentata a una cena che lui aveva organizzato, poiché infastidita dalla sua conoscenza con Angelica. I due interrompono così tutto. A questo punto, Gemma balla insieme a Nicola!

Inaspettato il riavvicinamento tra la Galgani e Vivarelli. La dama torinese aveva dichiarato che non avrebbe più parlato del suo rapporto con Sirius, ma ora qualcosa potrebbe essere cambiato. Durante la precedente registrazione, Gemma ha lasciato lo studio dopo aver discusso animatamente con Tina ed era incerto il suo ritorno. La dama torinese sembra non avere alcuna intenzione di togliere a se stessa la possibilità di continuare a cercare l’amore all’interno del programma a causa dei battibecchi con Tina.

Davide Donadei bacia Rossana e le altre due corteggiatrici, Beatrice e Chiara, non prendono bene la cosa. Per quanto riguarda Roberta Di Padua e Michele avviene qualcosa di particolare. Maria De Filippi fa sapere che Serena ha inviato alla redazione un messaggio vocale del cavaliere, nel quale pare critichi tutte le dame con cui si è sentito, compresa Roberta. Quest’ultima rimane molto male e lamenta il fatto che Michele non la chiama mai, ma le invia solo messaggi.

Secondo le anticipazioni, Michele viene molto criticato in studio. In particolare, Tina e Gianni ammettono di avere un pensiero ben preciso: starebbe prendendo in giro la Di Padua. Intanto, per la dama arrivano quattro uomini per conoscerla. Roberta, però, decide di mandarli via e continuare a conoscere solo Michele. Sara e Alessio, nel frattempo, decidono di lasciare insieme il programma, come una coppia.

Sophie Codegoni continua il suo percorso e decide di eliminare Nino e Alberto. Con il primo era scattato anche un bacio, ma nella registrazione di oggi appare felice della sua esterna con Antonio.