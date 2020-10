UeD Gemma e Tina, lite senza precedenti: Galgani va via, ritorno in dubbio

Nuove registrazioni a Uomini e Donne (si sono svolte lungo le giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre) e nuovi colpi di scena. Protagoniste assolute, tanto per cambiare, Gemma Galgani e Tina Cipollari, le quali si sono azzuffate pesantemente. A riportare le anticipazioni di quel che si vedrà nel programma nei prossimi giorni è il portale Il Vicolo delle News, che parla di una furibonda lite che potrebbe condurre a risvolti decisamente inaspettati. Pare infatti che stavolta la misura del bisticcio sia andata ben oltre la ‘normalità’ a cui hanno abituato Gemma e Tina, tanto che la dama torinese ha lasciato lo studio e non si sa se e quando ritornerà. A scatenare la bagarre gli ultimi sviluppi dell’intreccio della Galgani con il cavaliere Biagio.

Tina Cipollari e Gemma Galgani ai ferri corti: la dama torinese, in lacrime, se ne va da UeD

Sembra che Biagio, che si è avvicinato molto a Gemma di recente, abbia anche altre mire. Nella puntata registrata il 17 ottobre si è venuto a sapere che l’uomo avrebbe trascorso dei bei momenti con Maria, raggiungendola persino in ospedale mentre aspettava la venuta alla luce della nipotina. C’è dell’altro? Sì. Il cavaliere, dopo aver consumato un pasto con la Galgani, sarebbe uscito pure con Sabrina, un’altra donna. Con quest’ultima avrebbe cenato a Napoli e solo all’alba, attorno alle 6 del mattino, sarebbe rientrato nella Capitale. Un fatto che avrebbe gettato nello sconforto Gemma. Questo è ciò che è accaduto sabato 17 ottobre. Si arriva così a domenica 18, quando la situazione è precipitata.

Tina e Gemma: tensione a Uomini e Donne

Il giorno successivo alla scoperta dei ‘tragitti’ di Biagio, Gemma si sarebbe resa protagonista, finendo in una ‘valle di lacrime, di un energico sfogo sia contro il cavaliere, sia contro la vulcanica Cipollari, lamentando di essersi sentita trattata per nulla bene. A gettare benzina sul fuoco, l’entrata in studio di Sabrina proprio al fianco di Biagio. Vedendo i due, la Galgani si sarebbe incupita ancora di più. A innescare la potente lite con Tina, però, è stato un altro fatto. A un certo punto è giunta in trasmissione Evelin, donna che ha voluto conoscere Nicola Vivarelli. Un battuta tira l’altra e la torinese e la vulcanica Cipollari sono giunte ai ferri cortissimi…

Gemma lascia due volte lo studio dopo la lite con Tina Cipollari

“Lei si intende di pesci”, è arrivata a dire Gemma rivolgendosi a Tina e scatenandone la furia. Sarebbero piovute parole durissime e la Galgani avrebbe lasciato anzitempo lo studio. Avrebbe quindi fatto ritorno in un secondo momento, piangente e chiarendo di non poter sopportare una simile tensione. Dopo questo sfogo, avrebbe, costernata come non mai, nuovamente lasciato lo studio, senza più farvi ritorno. Chissà per quanto si assenterà dal programma la dama torinese.