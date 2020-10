Tina Cipollari e Giorgio Manetti si rivedono: i rapporti oggi tra i due

Giorgio Manetti, popolare ex cavaliere di Uomini e Donne, incontra casualmente Tina Cipollari per le vie di Firenze. Ed è subito effetto nostalgia per gli amanti del dating show di Canale 5. Il ‘Gabbiano e la vulcanica opinionista si sono rivisti in modo fortuito, entrambi accompagnati dai rispettivi partner. A immortalare la scena ci ha pensato il magazine Nuovo, che ha pubblicato le istantanee in cui si vedono la vamp e l’ex di Gemma Galgani salutarsi con affetto per le strade del capoluogo toscano. Con loro, come poc’anzi accennato, c’erano i fidanzati. La Cipollari era accompagnata da Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino a cui è legata dopo aver chiuso il matrimonio con Chicco Nalli, mentre Manetti era in compagnia di Caterina, donna con cui convive dopo aver lasciato il programma di Canale 5.

Uomini e Donne, l’incontro di Tina Cipollari e Giorgio Manetti: il rapporto tra l’ex cavaliere e l’opinionista

La vamp e il ‘Gabbiano’ hanno segnato delle pagine memorabili del Trono Over di UeD. A quel tempo, Giorgio viveva un’altalenante storia con Gemma Galgani. Inevitabili gli scontri con la Cipollari. Tuttavia, dopo un inizio fumantino, Manetti e Tina hanno via via posto le basi per un legame di simpatia e affetto. Addirittura qualcuno, a un certo punto, ha sussurrato di un presunto legame clandestino tra i due. In realtà, oltre a una sana amicizia, non c’è mai stato alcunché di intimo.

Giorgio Manetti: la vita appartata con Caterina e le stoccate a Gemma Galgani

Giorgio, dopo essere stato protagonista assoluto con Gemma per diversi mesi a Uomini e Donne, si è allontanato dal piccolo schermo. Da diverso tempo coltiva un rapporto solido, lontano dalle telecamere, con la compagna Caterina. Non di rado, interpellato dai magazine, commenta il percorso dell’ex Galgani, che, a differenza sua, è tutt’ora impegnata nel programma di Maria De Filippi, sempre alla ricerca dell’amore perfetto. Manetti, inoltre, non ha particolari remore a rifilare delle stoccate alla dama torinese. Le ultime sono giunte sull’affaire che Gemma ha avuto con Nicola Vivarelli, un giovane di 26 anni. Nella fattispecie Giorgio ha storto il naso, lasciando intendere che la liaison aveva tutti i presupposti tranne che quello dell’amore vero.