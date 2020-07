Trono Over, Gemma e Nicola in crisi: parla Giorgio Manetti, cosa pensa

Uomini e Donne è in vacanza, ma le sue storie no. E soprattutto non la storia di Gemma Galgani che in un modo o nell’altro, anche quando c’è la pausa estiva, finisce sempre per essere chiacchieratissima. Quest’anno è il turno di Nicola Vivarelli, l’ufficiale di marina che si è invaghito della dama del Trono Over. Tra i due ci sono ben 44 anni di differenza – lei 70, lui 26 -. Eppure, qualcuno dice che l’amore non ha età. Qualcun’altro la pensa in modo diverso, almeno sullo specifico caso. Quel qualcun’altro è Giorgio Manetti che con la Galgani ha vissuto una storia tanto seguita quanto tormentata nel dating show di Canale 5. Oggi ‘Il Gabbiano’ è intervenuto nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5. L’ex cavaliere ha detto la sua su quanto sta accadendo attorno alla frequentazione della torinese e del giovanotto 26enne.

Trono Over, Gemma e Nicola in crisi. Giorgio Manetti: “Tutto un gioco”

Nelle scorse ore Vivarelli è uscito allo scoperto affermando di aver più volte invitato Gemma a passare del tempo assieme ma ricevendo sempre dei rifiuti. Che la frequentazione sia più che in bilico è chiaro. Nel frattempo in tanti si chiedono se la voglia di conoscersi dei due protagnisti di Uomini e Donne esistesse per davvero oppure se si sia trattato solo di una messa in scena. Ad avere le idee chiare è Giorgio Manetti, che ben conosce la 70enne torinese. “Avevano la possibilità di smentire tutti noi scettici. Non è successo. Probabilmente era tutto un gioco”, ha dichiarato specificando che l’amore è un bellissimo sentimento e che per questo “non dovrebbe essere un gioco”. E ancora: “Sirius: torna a fare il marinaio”. E il peregrinare continuo alla ricerca dell’amore perfetto di Gemma? Troverà mai l’anima gemella? “Fatti una domanda, dai una risposta: mi verrebbe da dire”, ha chiosato Manetti.

Trono Over, Gemma e Giorgio non si sentono da 5 anni

Giorgio ha infine spiegato che rapporti intercorrono oggi tra lui e la dama del parterre di Uomini e Donne, vale a dire che non c’è più alcun legame. Da 5 anni non si sentono. L’ultima volta che sono entrati in contatto è stato il 2016 per scambiarsi degli auguri per le feste. Da allora silenzio tombale. ‘Il Gabbiano’ è volato via e non ha mai più fatto ritorno.