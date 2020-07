UeD, Gemma sparita? L’appello di Nicola: “Mi manca, vorrei sapere dov’è”

Gemma Galgani è sparita? Dalle ultime risposte di Nicola Vivarelli su Instagram pare di sì. O qualcosa di simile. La coppia non si è formata dopo la fine delle registrazioni di Uomini e Donne, questo è ormai chiaro a tutti. Ovviamente il pubblico era molto curioso di sapere come proseguiva la conoscenza, e qualcuno sperava anche di vederli a Temptation Island Vip, ma sui social non c’erano molti indizi. Se non nelle prime settimane in cui sono stati anche avvistati insieme a Roma. Qualche giorno fa però lo stesso Nicola ha raccontato che nonostante dei ripetuti inviti Gemma non lo avesse ancora raggiunto. Visto l’andazzo, lui stesso si è fatto un’idea precisa su come stanno andando avanti le cose fra loro: se non accetta gli inviti, evidentemente non ha voglia di andare da lui. Dal giorno in cui Nicola ha fatto questa confessione sono arrivate numerose domande sotto le sue foto su Instagram.

Uomini e Donne, Nicola risponde alle domande su Gemma: una fan nota i suoi occhi tristi

La stessa cosa è successa anche oggi, dopo che il giovane corteggiatore del Trono Over ha postato un paio di fotografie. E lui ha deciso di rispondere, a più di qualcuno in realtà. La prima a ricevere risposta è stata una fan che ha fatto una sua personale osservazione. Ha scritto infatti di aver notato tristezza negli occhi di Nicola. E lui ha risposto così: “Se c’è tristezza nei miei occhi un motivo c’è”. Già queste parole sarebbero bastate per capire che tra Gemma e Nicola non procede molto bene la conoscenza. Poi però sono arrivate ulteriori commenti, tra cui uno in cui qualcuno gli ha chiesto dove avesse lasciato Gemma. A questa osservazione, Nicola ha replicato in questo modo: “Domanda da un milione di dollari!!! Vorrei saperlo pure io”.

Gemma e Nicola, lui sente la sua mancanza: le risposte su Instagram

Insomma, pare di capire che Nicola sia in cerca di risposte che però stanno tardando ad arrivare. Dalla sua risposta infatti possiamo immaginare che anche lui vorrebbe sapere dov’è Gemma. A chi gli ha chiesto se gli manca oppure no, lui ha risposto che è ovvio che senta la sua mancanza. Infine, ha scritto che spera vada tutto bene con lei. A questo punto siamo tutti curiosi e ansiosi di conoscere la versione dei fatti di Gemma, dopo quella di Nicola: perché non sta accentando gli inviti di Nicola? Perché non ha molta voglia di vederlo? La relazione è già naufragata, nonostante l’entusiasmo iniziale?